Tesouro troca mais de 1.735 milhões de euros de obrigações por dívida com maturidade mais longa

O IGCP anunciou ter trocado hoje cerca de 1.735 milhões de euros de dívida com maturidade entre 2018 e 2020 por dívida com vencimento em 2022, mantendo o montante em circulação praticamente inalterado, mas alargando o prazo.

Segundo os dados divulgados pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), do total de 1.735.695.153 euros trocados, a instituição comprou 426.695.153 euros em Obrigações do Tesouro (OT) com vencimento em 15 de junho de 2018 a 103,768%, 401 milhões de euros em OT com vencimento em 14 de junho de 2019 a 108,46% e 908 milhões de euros em OT com vencimento em 15 de junho de 2020 a 112,88%.

Estes 1.735.695.153 euros em OT foram trocados por 1.792.844.936,72 euros em OT com vencimento em 17 de outubro de 2022 a 105,18%.

Num comunicado divulgado na terça-feira, o IGCP informou que na oferta de troca de OT de hoje iria propor aos investidores que compraram dívida com maturidades entre 2018 e 2020 que a trocassem por dívida que vence em 2022.

De forma a obter um montante “aproximadamente neutro em termos de liquidação”, para cada euro de nominal das OT 2018, 2019 e 2020 foram aplicados rácios de 0,977743, 1,022272 e 1,063519, respetivamente.