Brisa coloca 211 carros BMW e Mini para partilhar em Lisboa

Parceria com a DriveNow arranca a 12 de setembro. O Porto poderá vir a seguir

A partir de 12 de setembro, Lisboa vai ter um novo serviço de partilha de automóveis (carsharing), com a entrada da DriveNow em Portugal. Esta empresa alemã chega à capital portuguesa através de um acordo de franchising com a Brisa, que representa um investimento de €5 milhões da empresa de infraestruturas de transporte.

Com este serviço, será possível deixar ou apanhar um carro em qualquer local dentro da área de operação definida para Lisboa, com pagamento de 29, 31 ou 34 cêntimos por minuto, consoante o modelo automóvel, sem custos anuais ou outras comissões. Nestas tarifas estão incluídos os custos de combustível, estacionamento e seguros, com um máximo de 200 quilómetros gratuitos.

A área de operação em Lisboa cobre 48 quilómetros quadrados e, segundo a Brisa, assegura serviços nas zonas mais movimentadas e procuradas da cidade. Vai de Belém ao Parque das Nações, excluindo zonas como Olivais e Chelas. Se o automóvel passar por uma das zonas que fica fora da zona de operações, o automóvel indica que se saiu desse espaço. Ou seja, é possível atravessar as zonas excluídas, mas não é possível deixar ou apanhar os carros nessas zonas.

Os clientes que aderirem a este serviço até 12 de setembro terão registo gratuito, uma oferta de 20 minutos de condução e um custo de 29 cêntimos por minuto durante um mês para qualquer veículo. Serão colocados 211 carros das marcas BMW e Mini, incluindo veículos elétricos. Os modelos são o BMW i3 BEV, BMW 116, Mini 3-Door, Mini 5-Door e Mini Clubman. Até ao final do ano a DriveNow espera ter 10 mil utilizadores em Lisboa e ao fim de um ano de operação espera ter 25 mil. O Porto será a cidade a seguir na estratégia da DriveNow e da Brisa, mas para isso será necessário primeiro consolidar a operação de Lisboa.

O sistema usado pela DriveNow é idêntico ao de outras empresas de partilha de veículos. Permite a qualquer utilizador reservar um automóvel estacionado nos parques de estacionamento autorizados das cidades através de uma aplicação do telemóvel. Com a aplicação faz-se a seleção dos veículos disponíveis e destranca-se o automóvel que pode depois ser deixado em qualquer parque autorizado dentro da área predefinida nas cidades. Haverá uma tarifa de aeroporto, fixa, de 5 euros, que permite viajar de e para o aeroporto, mas este serviço ainda não será lançado para já.

Pedro Rocha e Melo, vice-presidente da Brisa, refere que foi escolhido um parceiro de eleição, com grande notoriedade e reputação, para o lançamento de serviço de carsharing.

A Brisa elegeu a mobilidade como uma área de negócio promissora — onde já tem credenciais seguras com as soluções da Via Verde — e a associação à DriveNow é um passo importante nesta estratégia. É que a DriveNow é uma das maiores empresas da Europa nesta área e tem como acionistas dois importantes grupos, o fabricante automóvel BMW e a empresa de aluguer de automóveis Sixt.

A ideia é permitir uma utilização flexível dos automóveis, ideal para deslocações curtas no espaço citadino. A DriveNow não se apresenta como concorrente dos transportes públicos mas antes como um complemento. E almeja corresponder a uma tendência crescente verificada em algumas sociedades, nomeadamente junto das novas gerações, que preferem não ter carros, antes alugá-los.

A DriveNow está presente em cinco cidades alemãs (Berlim, Hamburgo, Munique, Colónia e Dusseldorf). A nível internacional, encontra-se no Reino Unido, Finlândia, Dinamarca, Itália, Bélgica, Áustria e Suécia. A empresa alemã conta com uma frota de mais de 5700 veículos, 16% dos quais são elétricos. Tem mais de 950 mil clientes, que realizam mais de 700 mil deslocações por mês.

Este não é o primeiro serviço de partilha de automóveis em Lisboa — a Citydrive já está presente na cidade. Esta empresa, tal como a eCooltra, disponibiliza também motos para aluguer.