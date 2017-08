Acalmia nas bolsas

Depois de quedas na Ásia e na Europa na terça-feira, as bolsas regressaram a terreno positivo. Ouro desceu de máximos de quase 12 meses e euro recuou face ao dólar de um pico de mais de dois anos. Apesar de condenação do Conselho de Segurança da ONU, Pyongyang garante que não vai parar "operações militares"

Depois de quebras na Ásia Pacífico, na Europa e nos mercados emergentes na terça-feira, motivadas pelo impacto das tensões geopolíticas na Coreia, as bolsas regressaram a terreno positivo esta quarta-feira. Em Lisboa, o índice PSI 20, segue a tendência europeia, registando um ganho próximo de 0,5%.

As bolsas de Hong Kong e Mumbai lideraram esta quarta-feira as subidas na Ásia Pacífico com subidas acima de 1%. Na terceira mais importante bolsa do mundo, Tóquio, o índice Nikkei 225 fechou com um ganho de 0,7%. Na Europa, as bolsas de Frankfurt, Moscovo e Viena lideram as subidas na abertura da sessão. O índice Eurostoxx 50 – das cinquenta principais cotadas da zona euro – está a avançar 0,5%. Os futuros em Wall Street apontam, também, para uma abertura (pelas 14h30, hora de Portugal) em alta da sessão nos Estados Unidos.

A inversão de trajetória iniciou-se em Wall Street ainda na sessão de terça-feira, com o índice MSCI para os EUA a fechar acima da linha de água, com um ganho ligeiro de 0,08%. Apesar desta inversão, as bolsas mundiais fecharam terça-feira com um recuo de 0,1%, pressionadas sobretudo pelas perdas de 0,45% na zona euro, 0,35% nos mercados emergentes e 0,2% na Ásia Pacífico.

Pyongyang vai continuar operações militares

Depois do ‘choque’ da operação militar de Pyongyang lançando um míssil balístico que sobrevoou território japonês, o pânico financeiro nos mercados financeiros recuou.

A acalmia temporária retornou. As bolsas regressaram a ganhos, o dólar recuperou de um mínimo de dois anos e meio, o euro desceu face ao dólar de um máximo de mais de dois anos e o ouro recuou de um máximo de quase 12 meses. O preço da onça de ouro mantém-se, esta quarta-feira, acima de 1300 dólares, mas recuou do nível de 1330 em que chegou a negociar na sessão de ontem. O euro recuou hoje para 1,1925 dólares, depois de ter estado acima de 1,2 durante a sessão de terça-feira.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou, por consenso, o lançamento do míssil balístico pela Coreia do Norte, mas a China e a Rússia opuseram-se a novas sanções ao regime de Pyongyang, que, por seu lado, garantiu que vai prosseguir com a “operação militar” tendo por alvo o Pacífico e com o objetivo de “conter Guam” (ilha base norte-americana). A agência de notação Moody's alertou para os riscos geopolíticos.

Nos EUA permanece sem resolução o problema da autorização pelo Congresso da subida do teto da dívida federal e o risco de um encerramento de serviços públicos federais em outubro continua, ainda que muitos analistas vaticinem que o conflito será resolvido na última hora. A agência Standard & Poor's avisou que o rating da dívida norte-americana só não será cortado do atual nível de AA+ se a questão do teto da dívida for resolvida.