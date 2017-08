Euro em máximo de quase três anos

O euro fixou na abertura desta terça-feira um novo máximo de quase três anos face ao cabaz de divisas dos 19 principais parceiros. Este índice já valorizou 5,4% desde o final do ano passado e está em níveis de setembro de 2014.

Em relação ao dólar norte-americano ultrapassou 1,2 dólares no começo da sessão de hoje e já valorizou 14% desde dezembro do ano passado. É um novo máximo desde 1 de janeiro de 2015. O câmbio do euro face à moeda norte-americana atingiu um ponto mais baixo, desde dezembro de 2002, a 3 de janeiro de 2017, cotando-se em 1,0341 dólares, já próximo da paridade. Desde essa altura, tem estado com uma trajetória ascendente.

O atual ciclo de valorização do euro face ao cabaz de 19 divisas dos seus principais parceiros - liderados pela China, EUA e Reino Unido - iniciou-se em maio de 2015, depois do índice ter atingido um ponto mais baixo, no ciclo anterior, em abril. Em relação a abril de 2015, a valorização do euro já soma 12,6%. O euro registou um recorde histórico face ao cabaz de 19 divisas dos seus parceiros em novembro de 2009.

Crescimento estável na zona euro

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico divulgou na segunda-feira que a zona euro atravessa um momento de crescimento estável e que as duas maiores economias do euro, a Alemanha e a França, estão a ganhar um maior dinamismo no crescimento. A zona euro está em expansão consecutiva há 18 trimestres, desde que registou o final da recaída em recessão no primeiro trimestre de 2013.

Recorde-se que a zona euro esteve em contração económica entre o segundo trimestre de 2008 e o segundo trimestre de 2009, no quadro da crise financeira global, e, depois, entre o quarto trimestre de 2011 e o primeiro trimestre de 2013, devido à política orçamental de austeridade imposta na zona euro e ao atraso do Banco Central Europeu (BCE) na tomada de medidas de política monetária expansionista.

No segundo trimestre de 2017, a taxa de crescimento na zona euro foi superior à dos Estados Unidos e do Japão. O crescimento na zona euro acelerou de 1,7% no primeiro trimestre de 2016 para 1,9% no quarto trimestre desse ano e no primeiro trimestre de 2017, para voltar a acelerar para 2,1% no segundo trimestre do ano em curso.

Na última reunião do BCE a 19 e 20 de julho, a equipa de Mario Draghi manifestou a preocupação do “risco de a taxa de câmbio disparar no futuro”, segundo as atas entretanto divulgadas. O BCE reúne o seu conselho na próxima semana, a 7 de setembro, altura em que analisará as novas previsões macroeconómicas a apresentar pelos técnicos e avaliará o desenrolar dos programas de compra de ativos em curso desde 2014.