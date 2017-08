China Three Gorges garante estar satisfeita com a gestão da EDP

A China Three Gorges (CTG), dona de 21,35% da EDP, está satisfeita com a equipa de gestão liderada por António Mexia e com os resultados do investimento feito na empresa, afirmou esta terça-feira em Lisboa o vice-presidente da companhia chinesa, Lin Chuxue.

À margem de uma cerimónia de entrega de certificados a estudantes que beneficiaram de bolsas patrocinadas pela CTG, o mesmo responsável sublinhou que nem a vontade do Governo português de cortar custos na energia nem a investigação do Ministério Público sobre os Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), que tem António Mexia na lista de arguidos, diminuem o interesse do grupo asiático em Portugal.

“O investimento da CTG em Portugal é de longo prazo”, referiu Lin Chuxue. “No longo prazo não seremos afetados por alguns acontecimentos particulares”, acrescentou o vice-presidente da CTG.

Em declarações aos jornalistas o gestor admitiu que a CTG e a EDP irão analisar novas oportunidades de investimento fora de Portugal, avaliando, caso a caso, se faz sentido as duas empresas investirem em conjunto ou apenas partilharem as suas competências na construção de barragens e outros empreendimentos energéticos.

Lin Chuxue disse ainda que as duas partes estão a avaliar a possibilidade de firmar um novo compromisso para que a CTG continue a investir na compra de participações minoritárias nos parques eólicos da EDP. No entanto, não está para já determinado um objetivo concreto.

Esta terça-feira, além de entregar os certificados aos bolseiros que no último ano estudaram na China, a CTG rubricou novos protocolos de cooperação com várias universidades portuguesas. Às universidades de Lisboa, Porto e Coimbra irão juntar-se agora a Nova de Lisboa, a Católica e as universidades de Aveiro, do Minho e do Algarve.

A cerimónia contou com a presença do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, e de todo o conselho de administração da EDP, incluindo António Mexia, que não prestou declarações.