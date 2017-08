Bolsas no vermelho. Principais praças europeias perdem mais de 1,5%

Tensões geopolíticas na Ásia Pacífico voltam a agitar os mercados financeiros esta terça-feira. Bolsa alemã lidera quedas, com índice Dax a perder 1,9%. PSI 20, em Lisboa, cai 1,4%. Ásia Pacífico fechou no vermelho, com exceção de Xangai. Ouro em máximo de quase 12 meses

As bolsas europeias estão a negociar esta terça-feira no vermelho, depois das praças da Ásia Pacífico também terem encerrado em terreno negativo, apenas com exceção de Xangai que conseguiu ficar ligeiramente acima da linha de água.

O índice Eurostoxx 50 – das cinquenta principais cotadas na zona euro – está a perder 1,6% pelas 10h15 (hora de Portugal). A maior queda nas praças europeias regista-se em Frankfurt com o índice alemão Dax a recuar 1,9%. Quatro bolsas importantes estavam a cair mais de 1,5% - Frankfurt, Viena, Milão e Amesterdão.

Em Lisboa, o índice PSI 20 segue a tendência negativa europeia, registando uma queda de 1,4%.

Na Ásia, a bolsa de Mumbai liderou as quedas esta terça-feira, registando um recuo de 1,2%. A terceira mais importante bolsa do mundo, Tóquio, registou uma perda de 0,45%. Apenas Xangai fechou hoje ligeiramente acima da linha de água, com um ganho de 0,08%. Shenzhen, a outra bolsa chinesa, perdeu 0,24%.

Ouro acima de 1300 dólares

Nos metais preciosos, a platina está a liderar a subida dos preços, valorizando 1,4%. O preço da onça de ouro avança 1,08%, subindo para 1330 dólares pelas 10h15. Também a platina e o paládio, registam subidas de preço acima de 0,5%.

O preço da onça de ouro está acima de 1320 dólares, o que já não sucedia desde setembro de 2016. O preço do principal metal precioso ultrapassou a barreira dos 1300 dólares na segunda-feira, quando subiu quase 2% face ao fecho de sexta-feira.

A agitação desta terça-feira nos mercados financeiros está a ser atribuída a mais um lançamento, durante a madrugada na Ásia, de um míssil balístico pela Coreia do Norte, que atingiu 2700 quilómetros, antes de se partir em três e cair no Pacífico, sobrevoando o Japão, onde o sistema de alerta foi acionado. O presidente Donald Trump dos EUA e o primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe concordaram em exercer novas pressões sobre Pyongyang. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá reunir-se hoje.

Agosto no vermelho à escala mundial

Na segunda-feira, as bolsas mundiais fecharam em terreno positivo, com o índice MSCI global a avançar ligeiramente 0,07%, pressionado negativamente pelas perdas ligeiras no grupo dos mercados emergentes. As bolsas de Nova Iorque fecharam ligeiramente acima da linha de água, mas o índice Dow Jones 30 fechou a perder 0,02%.

O mês de agosto está a revelar-se negativo para o conjunto das bolsas mundiais, com o índice MSCI global a perder, até à data, 0,46%. A pressão negativa vem das duas bolsas de Nova Iorque, as maiores do mundo, que já perderam em agosto mais de 1%. A zona euro está, ainda, em terreno positivo, com um ganho de 0,68%. Os ganhos mais elevados do mês estão a registar-se nos mercados da América Latina, com o índice MSCI respetivo a subir 4,6%.