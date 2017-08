Portugal já pagou este ano mais de €5,2 mil milhões ao FMI

Portugal realizou em agosto mais um pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional (FMI) de 668 milhões de direitos de saque especial (SDR, no acrónimo em inglês para a unidade de conta do Fundo), cerca de €800 milhões, anunciou, esta segunda feira, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Gestão Pública (IGCP), no seu boletim mensal.

Com mais este quarto reembolso antecipado em 2017 do empréstimo do resgate da organização chefiada por Christine Lagarde, o IGCP já pagou, este ano, mais de €5,2 mil milhões ao FMI. A agência pagou cerca de €2,7 mil milhões no primeiro semestre (em fevereiro e em junho) e €2,5 mil milhões em julho e agosto.

Em final de agosto, o saldo em dívida do empréstimo inicial deve rondar um valor pouco acima de €10 mil milhões. No final de julho, era de €11,06 mil milhões, segundo o IGCP. Segundo aquela agência, a percentagem paga elevou-se, agora, "para 63% do empréstimo total inicial".

Numa apresentação a investidores internacionais, realizada no início de julho, o IGCP previa reembolsar, este ano, o FMI em €5,3 mil milhões, seguindo-se pagamentos de €4 mil milhões em 2018 e €1,7 mil milhões no ano seguinte. Em maio, o governo pediu autorização aos credores europeus para pagar antecipadamente ao FMI mais €10 mil milhões.

O custo estimado do empréstimo do FMI é de 4,3%, com uma maturidade média residual final atualmente de 3,9 anos.

O pagamento antecipado ao FMI requer a autorização dos Estados-membros da União Europeia, que são credores oficiais através dos empréstimos dos dois fundos europeus, MEEF (Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira) e FEEF (Fundo Europeu de Estabilização Financeira), pois terão de renunciar a uma cláusula nos contratos do resgate que exige que reembolsos antecipados tenham que ser proporcionais entre todos os credores.

O resgate por parte dos dois fundos europeus somou um pouco mais de €50 mil milhões, tinha uma maturidade média (na altura do desembolso) de cerca de 20 anos e um juro médio pouco acima de 2%. A estratégia do IGCP tem sido pagar antecipadamente o empréstimo do FMI, que implica um custo mais alto e um prazo menos longo.