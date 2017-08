Bolsa abre em terreno negativo

A Bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira em terreno negativo com o BCP a liderar as descidas. A subir estava a Mota Engil a subir 1,79%

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice (PSI20) a perder 0,03% para os 5.164,55 pontos.

Das 19 cotadas que integram o PSI-20, 13 desceram e seis subiram. O BCP liderou as descidas e caiu 1,83%.

O BCP estava a cair 1,83% para os €0,2258 seguido da Semapa a cair 1,02% para os €15,460. A EDP estava a derrapar 0,92% para os €3,216.

Em terreno positivo, a Mota Engil subia 1,79% para os €2,392 , seguida da Corticeira Amorim a subir 0,88% para €11,455. A Sonae SGPS estava a subir 0,73% para os €0,970. Já as unidade de participação do banco Montepio, sobre as quais está a decorrer uma oferta pública de aquisição (OPA) registavam uma subida de 0,30% para €0,998, próximo do seu valor nominal que é de €1.

Na sexta-feira, o PSI20 encerrou a sessão com uma descida de 0,58% para 5.165,92 pontos, seguindo a tendência negativa registada nas bolsas europeias.