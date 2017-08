Este é o ano do regresso ao futuro

A indústria têxtil e do vestuário (ITV) está à espera de fechar o ano com um recorde absoluto nas exportações, o que significa bater os €5,073 mil milhões registados em 2001, muito por força do crescimento das vendas em mercados como a Alemanha, o maior cliente dos têxteis lusos na viragem da década, mas também em destinos como os EUA ou os países nórdicos, a recuperar a importância que já tiveram na carteira de clientes das empresas nacionais há 30 anos.

“A Alemanha, que era o nosso grande mercado quando o sector atingiu o seu recorde nas vendas no estrangeiro, em 2001, tem vindo a crescer de forma sólida, com saltos de 6% a 7%, e já está na terceira posição, atrás da Espanha e da Itália”, sublinha Paulo Vaz, diretor-geral da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), atento às tendências no ranking das exportações.

Outro movimento que merece a atenção do sector é a subida nos EUA e nos países nórdicos, “bons clientes de Portugal nos anos 80 e, agora, “a revelarem bom potencial de crescimento”. Nas contas da ATP é mesmo possível que Portugal consiga duplicar em cinco anos as exportações para os Estados Unidos, atualmente nos €280 milhões, e dar um salto de €300 milhões para €500 milhões nos países nórdicos.

Já Espanha, de onde vêm €36 em cada €100 ganhos pela ITV no estrangeiro, muito por força das compras do grupo Inditex, parece estar a perder algum terreno. Em 2016, quando os têxteis conseguiram o seu melhor desempenho dos últimos 14 anos, com um registo de €5,063 mil milhões nas exportações, o que permitiu bater o “cenário de ouro” traçado no Plano Estratégico para o Cluster Têxtil e Moda para 2020, as vendas em Espanha tinham aumentado 12%. Este ano, até junho, cresceram apenas 3%.

É uma evolução que não está a preocupar o sector. No conjunto da fileira, o salto foi de 4,9%, o que significa que “Espanha continuará a liderar, mas depois da subida acelerada dos últimos anos está numa fase de ajustamento à dimensão atual do mercado” e que pode, até, ter o efeito positivo de reduzir a dependência das exportações portuguesas face ao país vizinho, através de uma maior diversificação das rotas internacionais.

Certo é que, depois de alguns anos difíceis de ajustamentos e de uma sucessão de choques competitivos, falências e desemprego, com as vendas ao exterior a atingirem o seu nível mais baixo em 2009 (€3,5 mil milhões), as exportações já engordaram mais de 70%.

O apoio do pastel de nata

A fileira apresenta-se como um ‘caso de estudo’ internacional pela sua capacidade de resistência, de adaptação, de reconversão do tecido internacional. Na prática, recuperou os valores de vendas e de exportação do princípio do século XXI, “com metade das empresas (11.766) e dos trabalhadores (134 mil) que então possuía”, sublinha Paulo Vaz.

O modelo de negócio assenta no design, moda, inovação tecnológica, criação de valor acrescentado, mas também pequenas séries, flexibilidade, logística, proximidade do cliente, resposta rápida. “Temos o lead time mais curto do mundo”, destaca o diretor-geral da ATP, para explicar que o tempo de resposta entre a colocação da encomenda e a sua entrega varia entre duas a seis semanas, em função do tipo de produto.

A convicção entre os empresários é de que há cada vez mais novos conceitos e marcas empenhados em nichos de mercado, com apostas na qualidade, na sustentabilidade, numa tendência contrária à massificação. E a ITV nacional tem tudo para os acompanhar.

Ao mesmo tempo, continua o investimento para pôr a moda portuguesa na moda, com iniciativas como o Fashion from Portugal, a investir nos mercados alvo de Espanha, EUA, Alemanha e países nórdicos, sem esquecer o complemento gastronómico. Em Estocolmo, na feira Formex, esta semana, houve pastéis de nata e Porto tónico a acompanhar alguns produtos e marcas nacionais.

Nesta fase de crescimento, tal como nos anos negros do têxtil, o problema pode estar precisamente na mão de obra. A falta de trabalhadores, em especial de costureiras, para acompanharem o crescimento da procura e a expansão das empresas nacionais está a tornar-se uma preocupação recorrente e há já empresas a confecionar no norte de África.

A Latino está em vias de avançar para a Tunísia. O grupo DiasTêxtil/Sonix já tem uma fábrica lá. “Sempre resisti à deslocalização e quis fazer tudo em Portugal, mas sei que posso ser forçada a produzir lá fora pela falta de mão de obra, admite Virgínia Abreu, diretora-geral da Crispim Abreu, uma empresa de Riba de Ave com 350 trabalhadores diretos e vendas de €30 milhões.