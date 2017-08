Quando o chocolate ganha energia com bolos e gelados

E depois do chocolate o que há? “Há pastelaria, bolos para eventos, gelados, novos espaços na rua, uma loja museu”, responde João Bastos, administrador da Arcádia, a casa fundada pelo seu avô Manuel, conhecida pelos chocolates artesanais, mas pronta a investir €2 milhões para diversificar cada vez mais a oferta e garantir uma trajetória de crescimento.

“O chocolate já representa apenas 40% das vendas da empresa”, sublinha o gestor, um economista que passou pela escola Sonae e coloca, agora, grandes esperanças nos gelados de produção própria com toda a técnica da arte italiana do mestre gelateiro Gianfausto Pellegrinetti. A estreia do novo produto, marcada para setembro, traz 10 sabores, alguns dos quais de chocolate, e promete complementar o portefólio da marca sem esquecer a questão da sazonalidade.

Para a Arcádia, “esta é uma decisão estratégica que também vem contrariar os picos sazonais da procura do chocolate (Natal/inverno) e das amêndoas (Páscoa)” com uma nova época alta, no verão (gelados)”. Ao mesmo tempo, a marca reforça a aposta na pastelaria e lança uma gama de bolos para eventos, sem esquecer o cake design personalizado nem as vendas numa loja online.

A empresa espera faturar €6 milhões este ano e crescer 70% até 2020. Os 160 postos de trabalho serão reforçados com 70 contratações.

Na frente comercial e produtiva, há mudanças a acompanhar a nova estratégia. A fábrica de chocolates artesanais na Rua do Almada, no Porto, onde tudo começou, mudou para Grijó, em Vila Nova de Gaia. Numa primeira fase, o objetivo foi ultrapassar as dores de cabeça provocadas pela logística de uma operação em crescimento numa rua estreita do centro histórico do Porto. Depois, o novo espaço passou a alojar a produção de pastelaria, e 70% das vendas nas lojas da marca já são de fabrico próprio. A etapa seguinte foi a transferência dos processos de produção do chocolate e das amêndoas de licor Bonjour, pintadas à mão.

Agora, mudaram, também, os escritórios e a administração, libertando o espaço no centro do Porto para uma loja museu que quer preservar a memória da marca, usar novas tecnologias multimédia, mostrar o lado artesanal deste negócio de família, dar aos visitantes a oportunidade de pintarem as suas próprias amêndoas.

Do lado do retalho, os Coffee Box dos centros comerciais são renovados e transformam-se em Arcádia Café, de forma a valorizar a marca e a sua oferta, segmentada em chocolates, pastelaria e, agora, bolos e gelados. As primeiras experiências, no Campus São João (Porto) e CascaiShopping (Cascais), “deram um sinal animador a esta mudança porque permitiram duplicar as vendas no mesmo espaço”, refere o administrador já a negociar novas lojas neste formato, a primeira das quais a inaugurar em setembro, no Mar Shopping de Loulé.

Mas as lojas de rua não foram esquecidas. Mais uma vez, o foco estará na marca Arcádia, sem afastar a insígnia Casa de Chocolate, que tem já 20 espaços oito dos quais franquiados, entre centros comerciais e a via pública. O objetivo é explorar diretamente as novas lojas e há três inaugurações em carteira, a primeira das quais no Mercado da Beira-Rio, em Gaia.

É mais uma “doce renovação da Arcádia”, sublinha João Bastos que na viragem do século assumiu, com a irmã Margarida, licenciada em farmácia, a missão de dar alma nova ao negócio e espalhar os seus chocolates pelo país. Quando o encerramento da velha confeitaria Arcádia, no coração do Porto se tornou inevitável, acreditaram que podiam combinar tradição e modernidade, transformar a marca num caso exemplar de capacidade de adaptação e reinvenção do comércio tradicional.

Mantiveram, então, uma pequena loja, na baixa da cidade, lançaram o novo formato da Casa do Chocolate, abriram as portas ao franchising, avançaram para os centros comerciais e para a grande distribuição. Em 2000, tinham um negócio minguante, com vendas de €200 mil. Em 2016 faturaram €5,5 milhões. Atentos às novas tendências de consumo, ao fluxo turístico, às rotas de tráfego de potenciais consumidores voltam-se, agora, novamente para a rua, com oferta reforçada. Até 2020, querem inaugurar uma dúzia de lojas no país.