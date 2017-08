QE de Draghi aumenta riscos de instabilidade financeira, alertam especialistas do Bundesbank

Dois especialistas do banco central alemão publicaram, esta semana, um artigo em que concluem que o programa de compra de ativos do BCE teve um impacto expansionista no crescimento económico, mas, ao fim de dois anos e meio, não conseguiu trazer a inflação para os níveis pretendidos, e aumentou o stresse financeiro

Os programas de compra direta de ativos pelo Banco Central Europeu (BCE), impulsionados por Mario Draghi desde o final de 2014, tiverem um feito “insignificante” na inflação da zona euro e, depois de um primeiro momento positivo, aumentaram o stresse financeiro.

O QE (acrónimo para quantitative easing, designação geral para os programas de aquisição direta de ativos pelos bancos centrais) do BCE “poderá ter efeitos colaterais inesperados na estabilidade financeira”. É o aviso de um artigo científico de Vivien Lewis e Markus Roth, dois especialistas do Bundesbank, publicado, na sexta-feira, nos Discussion Papers do banco central alemão.

O artigo que, apenas vincula os seus atores, aplicou um modelo vetorial autorregressivo (VAR) para avaliar os efeitos dinâmicos mês a mês dos programas de aquisição direta de ativos desde há dois anos e meio (abrangendo, sucessivamente, instrumentos de dívida titularizados, obrigações hipotecárias e obrigações sobre o sector público, aquisição de obrigações soberanas dos estados membros e de algumas entidades supranacionais desde março de 2015, e compra de ativos do sector empresarial).

No conjunto, recorde-se, estes programas já somavam, no final de julho, mais de €2 biliões, com a fatia de leão no programa de aquisição de dívida pública, envolvendo cerca de €1,7 biliões.

Conclusões pouco abonatórias para o QE

Os resultados da aplicação do VAR apontam para um efeito positivo na atividade económica da zona euro no primeiro ano, mas depois “desaparece”.

Mais grave ainda o impacto no terreno financeiro: depois de uma redução num primeiro momento, o stresse financeiro sobe para níveis “superiores” aos anteriores aos programas de compras. Surgem “indicações de riscos crescentes para a estabilidade financeira”.

No campo da inflação, a conclusão, também, não é abonatória: “O efeito identificado nos preços está sujeito a um elevado grau de incerteza”.

Em suma, o próprio crescimento económico, e, mais claramente, a inflação e o stresse financeiro são mais afetados negativamente por um choque financeiro do que são beneficiados com um programa massivo de aquisições do banco central, acham os especialistas do Bundesbank, que acrescentaram uma análise específica ao caso da Alemanha.

Os efeitos na maior economia do euro seguem o padrão encontrado para a análise global da zona euro, e destacam, ainda, que o crédito às empresas “não aumentou significativamente”, que o juro dos empréstimos não desceu, e que “as taxas implícitas de falências subiram” (os autores usaram uma série confidencial para este indicador) contrastando com uma fraca limpeza de crédito malparado nos bancos.

O artigo destes dois especialistas surge antecipadamente ao balanço que o conselho do BCE deverá realizar ao QE na sua próxima reunião de 7 de setembro.