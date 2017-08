Draghi  e Yellen on  the Rockies 

Cautela era a tónica que os analistas financeiros esperavam das duas principais intervenções que abriram ontem as sessões de debate no simpósio anual sobre política monetária na estância de Jackson Hole, situada na parte da cordilheira das Montanhas Rochosas (Rocky Mountains, em inglês, Rockies, na abreviatura) que também atravessa o estado norte-americano de Wyoming.

Não eram esperadas declarações bombásticas das duas ‘estrelas’ deste ano, Janet Yellen, presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), e Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), cujas intervenções de abertura da sessão de sexta-feira (ao final da tarde e noite em Portugal) já se iniciaram após o fecho da edição do Expresso.

Os analistas inclinam-se para que não será este verão que haverá mais revelações sobre quando a Fed começará exatamente a colocar em prática o plano já aprovado de ‘emagrecimento’ dos seus ativos e quando o BCE decidirá dar um sinal sobre o que fará em 2018 ao seu programa de compra de ativos, nomeadamente se iniciará uma descontinuação gradual.

Uma anomalia na retoma mundial

Mas o facto de Yellen e Draghi não anteciparem decisões que deverão ser tomadas em próximas reuniões ainda este ano, não significa que o tema deste ano como “promover uma economia mundial dinâmica” não possa trazer para a ribalta o que pensam estes dois dos mais importantes banqueiros centrais sobre o que se passa no mundo — uma retoma “sólida”, como a classificou o Fundo Monetário Internacional recentemente, mas com uma inflação baixa em termos históricos. A inflação média mundial caiu de 8,95% em 2008 para 1,6% em 2016. Em julho passado, a inflação estava em 1,7% nos EUA e em 1,3% na zona euro, abaixo da meta de 2% de longo prazo.

Esta “anomalia” da atual fase de recuperação da grande crise financeira que fez, este mês, uma década, está a ser um quebra-cabeças para os banqueiros centrais e para a comunidade académica. Acresce que a geopolítica ficou ‘sobreaquecida’ com a escalada recente da retórica verbal de guerra entre Pyongyang e Washington, com a decisão do Presidente Trump de iniciar uma investigação sobre as práticas comerciais da China, com o disparo dos atentados terroristas na Europa e com a incerteza sobre o andamento das negociações em torno do ‘Brexit’.

Para Yellen será provavelmente a última intervenção enquanto presidente da Fed neste simpósio anual organizado nas Rockies pelo Banco da Reserva Federal de Kansas City desde 1982. Yellen termina o mandato em fevereiro de 2018 e os analistas inclinam-se para que o Presidente Trump substitua a académica por um financeiro.

Um porta-voz do presidente do BCE sublinhou, por seu lado, que Draghi focará a sua intervenção no tema do simpósio e não no que os analistas financeiros estão ávidos por descortinar — quando a zona euro porá um fim à política monetária expansionista. O italiano que preside ao BCE disse, esta semana, em Landau, na Alemanha, que ajustamentos na política monetária — numa direção ou noutra — “nunca são fáceis”. Há três anos, Draghi surpreendeu em Jackson Hole, antecipando, nas entrelinhas, uma dessas viragens difíceis.