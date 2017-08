Euro sobe para máximo de 31 meses e dólar cai para mínimo de 2 anos

Janet Yellen e Mario Draghi nada adiantaram sobre o futuro da política monetária nos seus discursos no simpósio de Jackson Hole. O euro valorizou esta sexta-feira 1,06% face ao dólar, que caiu mais de 0,8% em relação a um cabaz de divisas

O euro valorizou-se 1,06% esta sexta-feira em relação ao dólar. No fecho da sessão, a moeda comum europeia subiu para um máximo desde 5 de janeiro de 2015, situando-se, agora, o câmbio do euro acima de 1,19 dólares. Na quinta-feira fechou em 1,18 dólares.

Recorde-se que, a 5 de janeiro de há dois anos, o câmbio estava em 1,1934 dólares, e a partir dessa altura iniciou uma trajetória de descida até a um mínimo de quase 1 dólar, a paridade, em 20 de dezembro de 2016. A partir dessa altura tem estado numa tendência ascendente.

Ao longo da sessão de hoje, registou dois saltos de valorização, reagindo aos momentos chave de hoje no simpósio de banqueiros centrais em Jackson Hole, nos Estados Unidos. A subida de hoje, acima de 1%, foi a maior subida diária de agosto, até à data.

O primeiro salto ocorreu depois de ouvida a intervenção de abertura do simpósio proferida por Janet Yellen, a presidente da Reserva Federal norte-americana, e o segundo após conhecido o discurso de Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, antes do almoço em Jackson Hole. O traço comum em ambos foi a ausência total de qualquer referência ao futuro da política monetária nos dois bancos que presidem. Yellen criticou os que pretendem alterar a regulação financeira anti-especulação implementada nos Estados Unidos depois da crise financeira e Draghi atacou os "impulsos protecionistas" e defendeu a cooperação multilateral em defesa de uma economia aberta global.

A intervenção de Yellen decorreu ainda antes do fecho da sessão dos mercados financeiros na Europa e a de Draghi já na hora final da sessão bolsista em Nova Iorque.

Por seu lado, o dólar caiu hoje mais 0,8% em relação a um cabaz de 16 divisas, fixando um mínimo de dois anos. A descida de hoje foi a maior descida diária desde o início de agosto.