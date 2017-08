Draghi fala em Jackson Hole já depois do fecho dos mercados europeus

Os analistas vão esta sexta-feira à noite procurar ler nas entrelinhas da intervenção do presidente do BCE no simpósio que decorre nos EUA. Rede de notícias alemãs aponta outubro como o mês em que Draghi anunciará o que vai acontecer ao QE da zona euro

Há uma enorme expetativa sobre a intervenção de Mario Draghi, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), no almoço desta sexta-feira no simpósio anual em Jackson Hole organizado por um dos bancos da Reserva Federal norte-americana.

Draghi abre o almoço da sessão do simpósio pelas 13 horas locais (20 horas em Portugal), cinco horas depois de Janet Yellen, presidente da Reserva Federal (Fed) abrir as discussões do dia. A intervenção da economista norte-americana ainda decorrerá durante a sessão dos mercados financeiros europeus, mas as palavras do italiano já só serão conhecidas após o fecho das bolsas de Lisboa a Frankfurt.

Os analistas vão procurar nas palavras de Draghi sinais das intenções do BCE sobre o futuro do programa de compra de ativos – vulgo quantitative easing (QE) - a partir de janeiro de 2018.

Um porta-voz do presidente do BCE sublinhou, no entanto, que ele focará a sua intervenção no tema global do simpósio - como promover uma economia mundial dinâmica - e não no que os analistas financeiros estão ávidos por descortinar, o fim da política monetária expansionista na zona euro.

Alguns analistas sublinham, contudo, que o italiano será muito cauteloso no uso das palavras nas montanhas rochosas depois das interpretações que foram feitas de frases que proferiu no Fórum anual do BCE em Sintra no final de junho.

Anúncio em outubro

Esta sexta-feira a rede de notícias RND alemã, citando fontes não identificadas, adianta que a discussão do balanço do QE será realizada na próxima reunião do conselho do BCE a 7 de setembro, conforme está previsto, mas que o anúncio de uma decisão sobre o que sucederá em 2018 só ocorrerá na reunião seguinte, em 26 de outubro.

Qualquer sinal sobre o que acontecerá ao QE em 2018 terá impacto imediato nos mercados financeiros, em particular no mercado da dívida soberana dos membros do euro. O programa de aquisição de dívida pública dos membros do euro (com exceção da Grécia) no mercado secundário que o BCE tem levado a cabo desde março de 2015 já comprou cerca de €1,7 biliões de dívida, incluindo €28,7 mil milhões de obrigações do Tesouro português.

Resgate pela porta dos fundos

O seu efeito no custo de emissão de dívida provocou, desde o início de 2015, uma descida dos juros para níveis historicamente muito baixos na zona euro - inclusive negativos, ainda hoje, em diversos prazos, em 13 membros do euro, com destaque para as economias do ‘centro’ (Alemanha, Áustria, Bélgica, França e Holanda). No caso de Portugal, as taxas negativas só têm ocorrido nos prazos curtos, na emissão de Bilhetes do Tesouro (BT). Em todas as emissões de BT de 2017, até à data, o IGCP tem pago taxas negativas. Nos leilões do ano passado, pagou taxas negativas em 14 das 22 operações realizadas.

O académico norte-americano Kenneth Rogoff, da Universidade de Harvard, em entrevista recente ao Expresso, considerou esta intervenção, no que respeita aos periféricos do euro, como “uma efetiva mutualização da dívida pela porta dos fundos”, levada a cabo pelo banco central, na ausência de decisão política dos líderes dos governos da zona euro para uma resolução global do problema do sobreendividamento de alguns membros.

O simpósio de Jackson Hole termina amanhã com um debate sobre "um crescimento global equilibrado" que será animado por Maurice Obstfeld, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, e que terá no painel a académica Carmen Reinhart, co-autora com Rogoff de várias obras sobre as crises financeiras.