Draghi ataca protecionismo e defende uma economia global aberta

No tão aguardado discurso esta sexta-feira no simpósio em Jackson Hole, nos Estados Unidos, o presidente do BCE avisou que um regresso ao protecionismo é um risco sério para a produtividade mundial. Mas sublinhou que há que identificar a melhor forma de lhe responder

Mario Draghi, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), aproveitou a vinda esta sexta-feira à estância norte-americana de Jackson Hole para defender a abertura da economia global e a necessidade de “resistir aos impulsos protecionistas”. Apelou a que se desenvolva a cooperação multilateral para dar “a melhor resposta” aos inimigos da economia global aberta, que exploram as dúvidas e insatisfações contra os seus impactos negativos.

A sua proposta, lançada a partir das Montanhas Rochosas, é que se aposte numa “convergência na regulação”, a forma, no seu entender, de proteger globalmente dos impactos negativos, sem cair no protecionismo. A área financeira é para ele crucial – “a convergência na regulação financeira é uma das componentes mais importantes para garantir uma economia aberta”. Sintomaticamente, intitulou a sua intervenção de “Apoiando a abertura numa economia global dinâmica”.

Draghi foi a segunda estrela da sessão de hoje do simpósio organizado anualmente pelo Banco da Reserva Federal de Kansas City – um dos bancos do sistema da Reserva Federal (Fed) norte-americana. O italiano falou no início do almoço (13 horas locais, 20 horas em Portugal), cinco horas depois da presidente da Fed se ter oposto às intenções de desmantelamento da regulação financeira implementada nos Estados Unidos após o colapso financeiro. A sua homóloga norte-americana, a economista Janet Yellen, abriu a sessão do simpósio demarcando-se claramente das intenções manifestadas pela Administração Trump em relação à regulação financeira.

Consenso social de apoio à economia aberta enfraqueceu

Os analistas já não esperavam que o banqueiro central da moeda única europeia deixasse transparecer qualquer palavra ou frase menos cautelosa sobre como o BCE vai descontinuar ou não a política monetária expansionista em 2018, pelo que se centraram na mensagem que Draghi trouxe a este simpósio, onde já não vinha há quatro anos.

Para o presidente do BCE, um quadro global aberto para o comércio e os fluxos financeiros e de investimento internacionais é “a chave para uma economia global dinâmica”, o tema deste ano do simpósio. Essa “abertura”, que está a sofrer o impacto dos “impulsos protecionistas”, é um dos “ingredientes” para o crescimento da produtividade global e do crescimento potencial (que caiu de 2% em 2000 para 1% hoje em dia nas economias da OCDE), frisou ele perante a audiência de banqueiros centrais e de académicos que anualmente vem a este simpósio.

Insistiu, contudo, que, para “resistir aos impulsos protecionistas”, é “preciso identificar a melhor forma de lhes responder”. “A perceção é que os efeitos colaterais da abertura [económica global] superam os benefícios”, disse. “O consenso social em torno dos mercados abertos tem-se enfraquecido em anos recentes”, acrescentou. A realidade das barreiras alfandegárias também aumentou no terreno – de 1% dos produtos em 2000 para 2,5% hoje em dia.

Retoma está mais atrasada na Europa e Japão

Nas palavras iniciais, Draghi sublinhou que a retoma económica global está "a reafirmar-se", mas que a consolidação da recuperação está ainda "numa fase mais inicial" na Europa e no Japão, em relação aos Estados Unidos.

Por isso considerou a situação atual particularmente crítica: "Sem um crescimento potencial mais forte, a recuperação cíclica que estamos a viver globalmente, em última análise acabará por convergir num sentido descendente para taxas de crescimento mais baixas". E acrescentou: "Um crescimento mais lento, por seu lado, tornará mais difícil lidar com a dívida e com os desafios demográficos que enfrentam muitas economias desenvolvidas".