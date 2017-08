Défice público recua 1153 milhões de euros até julho

A melhoria da execução orçamental "reflete a diluição da antecipação dos reembolsos fiscais", que tinham penalizado os números dos últimos meses, destaca o Ministério das Finanças

O défice das Administrações Públicas foi de 3763 milhões de euros nos primeiros sete meses deste ano, traduzindo uma redução de 1153 milhões de euros face ao mesmo período de 2016. Os números foram avançados numa nota do Ministério das Finanças enviada esta tarde à comunicação social, a propósito da síntese de execução orçamental de julho que será publicada esta sexta-feira.

O Ministério das Finanças destaca que a "execução até julho permite antecipar o cumprimento dos objetivos orçamentais de 2017".

A redução do défice resultou de um aumento da receita de 3,2% entre janeiro e julho (em relação ao mesmo período do ano passado), enquanto a despesa subiu apenas 0,5%.

"A melhoria da execução orçamental de julho reflete a diluição da antecipação dos reembolsos fiscais", explica o Ministério das Finanças. Esta antecipação dos reembolsos no IRS e no IVA tinha vindo a penalizar os números da execução orçamental nos últimos meses, um fator que agora deixa de se fazer sentir.

Até ao final do ano, contudo, há fatores que "se irão traduzir num abrandamento do ritmo de melhoria do défice", alertam as Finanças.

Trata-se, do lado da despesa, do atual perfil do pagamento do subsídio de natal a funcionários públicos e pensionistas, com 50% concentrado em novembro, em vez de o subsídio estar diluido em duodécimos ao longo do ano (só os outros 50% são pagos em duodécimos), como acontecia em anos anteriores.

Já do lado da receita, as Finanças apontam a não repetição da receita fiscal do PERES (Plano Especial de Redução do Endividamento ao Estado), um perdão fiscal que permitiu arrecadar receita extraordinária no final de 2016, e o acerto de margens financeiras com a União Europeia.

Contudo, a melhoria da execução orçamental até julho "permite acomodar o impacto" destes fatores, destaca o Ministério das Finanças.

Receita fiscal em alta

Até julho, a receita fiscal do subsector Estado aumentou 4,4%, um valor acima dos 3% previstos no Orçamento do Estado para 2017.

Para esta evolução contribuiram o aumento de 6,9% na receita bruta de IVA, de 6,1% nas contribuições para a Segurança Social, e de 4,1% nas retenções na fonte de trabalho dependente em sede de IRS. Ao mesmo tempo, a receita de IRC cresceu 18,8%.

Na despesa, as Finanças destacam que a despesa primária (isto é, a despesa sem considerar o custo da dívida pública) estabilizou, incorporando um aumento de 28,8% do investimento (excluindo parcerias público-privadas).

Nota ainda para a despesa com pessoal, que aumentou 0,2%, "mantendo a desaceleração que apresentou ao longo do último trimestre", aponta o comunicado.