A presidente da Fed envia dois avisos à Administração Trump

Janet Yellen afirmou esta sexta-feira na abertura dos debates em Jackson Hole que mexidas na regulação financeira devem ser “modestas” e que "mais tarde ou mais cedo" regressam os riscos do "otimismo excessivo e da alavancagem”

O simpósio de Jackson Hole já gerou manchetes e destacou as palavras-chave “ajustamento modesto”, “otimismo excessivo” e “alavancagem”. Janet Yellen, a chefe dos banqueiros centrais norte-americanos, mandou das Montanhas Rochosos dois avisos à Administração Trump e aos congressistas com falta de memória sobre as lições da grande crise financeira que se iniciou há precisamente uma década.

Yellen defendeu que mudanças na legislação financeira devem ser "modestas" e avisou que é de esperar que os velhos riscos da exuberância otimista e da alavancagem financeira renasçam mais tarde ou mais cedo ainda que com novas roupagens.

A economista, presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), não deu, contudo, qualquer sinal sobre o futuro da política monetária nos Estados Unidos, e optou por se concentrar em realizar um balanço histórico sobre os 10 anos da crise e defender as mudanças institucionais conquistadas na regulação financeira.

Os dois avisos foram feitos praticamente no final da sua intervenção de abertura da sessão desta sexta-feira pelas 8 horas locais (15 horas em Portugal) no simpósio de Jackson Hole, anualmente organizado naquela estância das Montanhas Rochosas no Wyoming pelo Banco da Reserva Federal de Kansas City.

A intervenção teve por título “Estabilidade financeira uma década depois do início da crise” e insere-se no tema geral deste ano do simpósio em torno de “Promovendo uma recuperação global dinâmica”.

A atenção vai, agora, deslocar-se para o discurso que Mario Draghi, o presidente do Banco Central Europeu, fará no início do almoço desta sexta-feira, pelas 13 horas locais (20 horas em Portugal).

Mexidas devem ser modestas

O primeiro aviso de Yellen vai direto para a tentação de liquidar a legislação anti-especulação financeira lançada por Ben Bernanke, o antecessor de Yellen na presidência da Fed, e posta em prática em julho de 2015. “Quaisquer ajustamentos [no enquadramento da regulação financeira] devem ser modestos e orientados para preservar o aumento da resiliência nos grandes operadores de mercado e nos bancos associados às reformas postas em prática em anos recentes”, disse Yellen.

A presidente da Fed admitiu, no entanto, que “alguns aspetos da regra de Volcker” poderão ser “simplificados”. A regra teve o objetivo global de limitar a especulação financeira pelos bancos.

Lição a manter fresca na memória

O segundo aviso é para os de fraca memória. “É de esperar que o sistema financeiro em resposta às forças económicas globais, à tecnologia, e, sim, também, à regulação, resultará, mais tarde ou mais cedo, nos já conhecidos riscos de otimismo excessivo, alavancagem e de transformação do modelo de maturidade, que reemergirão através de novas formas que exigirão respostas políticas”, acrescentou a economista, concluindo que é preciso “manter esta lição bem fresca na memória”.

Yellen fez ainda um reparo que já foi ‘sentido’ nos meios financeiros: “Os operadores que usam algoritmos e os investidores institucionais têm hoje uma presença mais forte do que anteriormente em vários mercados, e a vontade destas entidades em apoiar a liquidez em condições de stresse é incerta”.

Discurso de despedida?

Este discurso de balanço poderá ser o último nos simpósios anuais de Jackson Hole que ela fará na condição de presidente da Fed. Yellen termina o seu mandato à frente do banco central em fevereiro do próximo ano e não é garantido que o presidente Trump a mantenha no lugar.

Ainda quanto a memória, agora dos próprios simpósios de Jackson Hole, Janet Yellen não deixou de recordar que há dez anos, ali mesmo, no simpósio de agosto de 2007, já depois de vários sinais de emergência de uma grande crise financeira, o que predominava entre os presentes era um tom “optimista, com algumas notórias exceções”.