Bolsa. Sonae cai ligeiramente depois de lucros acima do esperado

Os lucros do primeiro semestre ficaram cima do esperado pelos analistas. Mas,, as margens do retalho alimentar estão em queda

Os lucros do primeiro semestre da Sonae ficaram acima do esperado pelos analistas, mas esta quinta-feira a ação do conglomerado da família Azevedo está a corrigir ligeiramente (-0,10%). Abriu a subir, mas depressa entrou no vermelho, sem grandes alterações de preço face à sessão de ontem (fechou a 0,955 euros).

O lucro (73 milhões de euros) traduz uma queda de 4,4% face a 2016, mas os valores não são comparáveis devido a ganhos extraordinários em 2016. Mas, este semestre há um efeito fiscal favorável que baralha as contas dos analistas. São 17 milhões que ajudam a compor o lucro final.

No segundo trimestre, o lucro foi de 65 milhões, mais 39% do que há um ano, beneficiando do facto da Páscoa ter sido este ano em abril.

Redução de margens

No retalho alimentar, a Sonae regista uma redução da margem operacional: o valor de 4,77% reduz-se agora para 4,55%. É o efeito da agressividade comercial que faz a Sonae acompanhar as promoções dos concorrentes para manter as vendas. Além disso, a rede Continente tem um programa de expansão assente em supermercados de proximidade, com menor rentabilidade na fase inicial do negócio.

O negócio da eletrónica e eletrodomésticos (Worten) registou uma subida de 7% nas vendas, com uma margem de 1,3%. A moda e desporto recuperou de uma margem negativa de 5% (1º semestre de 2016) para um valor nulo.

O volume de negócios do conglomerado cifrou-se em 2,6 mil milhões de euros, um crescimento de 8%, "com todos os segmentos a contribuir positivamente para esta evolução", segundo a empresa.

Na sua análise diária, a Caixa BI nota que o resultado líquido "bneficiou de um efeito positivo e substancial em termos de impostos, bem como de um ganho indireto resultante da desconsolidação da MDS", a corretora de seguros do grupo. A dívida líquida está nos 1,430 milhões de euros, quase inalterada desde o fim do primeiro trimestre.

Esta quinta feira, as ações da Impresa (que não pertence ao PSI 20) estão a cair 7%, depois do grupo ter anunciado ontem que o negócio das revistas deixou de ser estratégico, devendo ser vendido até ao fim do ano.