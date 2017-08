Ford vai produzir carros elétricos na China

A norte-americana Ford assinou um memorando de entendimento com a empresa Anhui Zotye Automobile para produzir na China uma nova linha de veículos elétricos, através de uma sociedade a constituir, em partes iguais, pelas duas companhias.

A Zotye Auto é uma das principais empresas chinesas na produção de veículos elétricos, tendo nos primeiros sete meses deste ano vendido 16 mil unidades, com um crescimento de 56% face a 2016.

“O potencial para o lançamento de uma nova linha de veículos totalmente elétricos no maior mercado automóvel do mundo é um novo passo entusiasmante para a Ford na China”, comentou, num comunicado, Peter Fleet, vice-presidente do grupo norte-americano.

O mesmo responsável sublinhou que os veículos elétricos serão uma peça de relevo no futuro do mercado automóvel chinês, pelo que “a Ford quer liderar no fornecimento de boas soluções aos consumidores”.

Segundo a Ford, a China deverá alcançar em 2025 vendas de 6 milhões de carros alimentados por energias alternativas, dos quais 4 milhões serão totalmente elétricos.

A fabricante norte-americana diz ainda no seu comunicado que só mais tarde serão revelados os detalhes da parceria com a Zotye, nomeadamente a marca que será criada, os produtos e os volumes de produção previstos.