Total vai comprar área petrolífera do gigante Maersk

O grande operador mundial de transportes marítimos - a dinamarquesa Maersk - vai vender a sua área de petróleos aos franceses da Total, que assim ganham mil milhões de barris de reservas de petróleo

Por 6,3 mil milhões de euros, os franceses da Total vão adquirir, até ao primeiro trimestre de 2018, a área petrolífera do gigante dinamarquês do transporte marítimo Moeller-Maersk.

Esta operação fará com que a Maersk fique com ações da Total no valor de 4,2 mil milhões de euros. Em contrapartida, a Total ficará com um valor de dívida da Maersk da ordem dos 2,1 mil milhões de euros.

O resultado prático deste negócio para a Total salda-se num ganho de mil milhões de barris de reservas provadas de petróleo. A grande maioria destas reservas - 80% - localizam-se no Mar do Norte, onde conta com uma produção diária de 160 mil barris de petróleo.

Este ano a Total já comprou uma participação no Uganda à Tullow Oil e fechou um negócio petrolífero no Brasil.