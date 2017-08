Portugueses só querem gastar 393 euros em média nas compras escolares

As famílias portuguesas esperam gastar menos dinheiro no regresso às aulas e a maioria dos agregados só pretende fazer as compras escolares duas semanas antes de começar o ano letivo, refere um inquérito do Observador Cetelem. A redução de gastos prevista pelas famílias é da ordem dos 62 euros, comparativamente aos 455 euros que despenderam no ano passado, e será o valor mais baixo desde 2013, adianta o estudo. O valor médio das compras escolares previstas para este ano é de 393 euros.

Em relação ao último ano letivo, mais famílias - 61% do universo inquirido no estudo - preveem gastar entre 250 e 750 euros, prevendo-se uma diminuição "significativa do número de agregados que contam gastar mais de mil euros no regresso às aulas", refere o estudo. No ano passado 10% admitiram gastar mais de mil euros, enquanto este ano apenas 4% dos inquiridos pretende manter este nível de gastos escolares.