Número de desempregados cai 16,4% em julho. No Algarve desceu 26,9%

O Instituto do Emprego e da Formação Profissional diz que havia 416,3 mil desempregados inscritos em julho, um nível equivalente ao que existia em dezembro de 2008

O número de desempregados inscritos em julho nos centros de emprego caiu 16,4% face a igual mês do ano passado, sendo o Algarve a região do país com a maior queda homóloga, de 26,9%, revelou o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Ao todo, estavam inscritos 416,3 mil desempregados em julho, o que equivale ao nível existente em dezembro de 2008, quando havia 416 inscritos à procura de emprego, refere o IEFP.

Comparando com o mês de junho, houve uma redução de 0,5% em julho, segundo o IEFP. A redução do número de desempregados é uma tendência que se mantém há já 45 meses seguidos, iniciada em novembro de 2013.

Relativamente ao desemprego de longa duração, a situação de julho traduz uma redução de 13,5% face a igual mês de 2016. Também o desemprego jovem registou em julho uma diminuição homóloga de 19,5%.