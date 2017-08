Bolsa de Lisboa abriu a semana em perda

O índice PSI-20 regista uma queda de 0,25%, refletindo a descida de cotações em 12 títulos, que levaram o mercado bolsista português a deslizar para os 5.173,39 pontos

A Bolsa de Lisboa continua em perda, abrindo esta segunda-feira em terreno negativo depois de ter fechado na sexta-feira passada a perder mais de 1%.

O índice PSI-20 começou a semana a registar uma queda de 0,25%, refletindo a descida de cotações em 12 títulos, que levaram o índice referência de mercado português a deslizar para os 5.173,39 pontos. Apenas dois títulos abriram a semana a subir.

Entre as quedas está a Jerónimo Martins, que desceu 0,46%, para 16,325 euros, a Nos recuou 0,28%, para 5,405 euros, o BCP, que perdeu 0,26%, cotando-se a 22,94 cêntimos por ação, sendo ainda incerta a decisão que o acionista angolano Sonangol possa tomar - se reforça ou não a sua participação, atendendo ao prazo de quatro meses que o Banco Central Europeu deu para poder aumentar a sua participação no BCP acima dos 20%.

A EDP caiu 0,25%, cotando-se a 3,194 euros por ação. A Galp caiu 0,22%, deslizando para os 13,83 euros, influenciada pela descida das cotações internacionais do petróleo, com o Brent do Mar do Norte a descer 0,17% para um nível de 52,63 dólares por barril.

A Sonae perdeu 0,21%, para 96,8 cêntimos e a REN desceu 0,14%, fixando-se nos 2,818 euros. A EDP Renováveis perdeu 0,13%, ficando nos 6,851 euros.

Um título que não teve oscilações é o Montepio que permanece cotado a 99,3 cêntimos por ação, tal como a Semapa, que abriu inalterada nos 15,945 euros.

A subir estiveram os títulos da Altri, que ganharam 0,13%, cotando-se nos 3,729 euros por ação e a Navigator, que ganhou 0,11%, subindo para 3,654 euros.

A têndência de queda do mercado lisboeta não está isolada, pois as praças congéneres europeias revistaram uma vaga de perdas, influenciada pelas incógnitas sobre o processo do Brexit, que o Governo britânico deverá esclarecer - embora parcialmente - durante esta segunda-feira.

Aguarda-se que a primeira-ministra Theresa May diga como deve ser tratada a informação confidencial proveniente da União Europeia relativa a bens britânicos existentes no Mercado Europeu.