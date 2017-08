“O Algarve precisa de voos da China e do Médio Oriente, como já tem Lisboa”

Tal como Lisboa, o Algarve também precisa de voos intercontinentais e ligações diretas à China, ao Médio Oriente ou aos Estados Unidos — defende Talal Al-Bahar, investidor do Kuwait que é proprietário do resort Pine Cliffs, em Albufeira, agora a completar 25 anos e na última fase do seu plano de desenvolvimento turístico-imobiliário.

“O transporte aéreo é a maior prioridade para o turismo no Algarve e no país como um todo. Hoje já se chega facilmente a Lisboa, mas é difícil chegar a Faro”, nota Talal Al-Bahar. “O Algarve é um destino de família maravilhoso e podia atrair mais gente do mundo todo, até para estadas curtas. Mas só com voos diretos. Para quem viaja com crianças 12 ou 14 horas, é muito cansativo fazer depois uma viagem de carro de Lisboa.”

Segundo o proprietário do Pine Cliffs, o turismo ainda é problemático na época baixa, devido à falta de voos, e o reforço de operações aéreas incide sobretudo no verão. “Aqui, no Algarve, o inverno ainda é um vazio, veem-se dois carros na rua. O destino não funciona porque as pessoas não têm acesso suficiente para aqui chegar. A Emirates liga o mundo e voa para todo o lado. Porque não voa para Faro?” Talal Al-Bahar questiona ainda o facto de a “companhia nacional” (TAP) ter voos diretos dos Estados Unidos para o Porto e Lisboa e não para o Algarve, “que é o maior destino turístico deste país”. Sustentando ter também de haver mais voos de destinos europeus, frisa que “temos a sorte de ter a Ryanair ou a EasyJet a voar para o Algarve”.

Segundo Talal Al-Bahar, não se sente no Pine Cliffs o efeito dos voos diretos da China que começaram a chegar a Lisboa em finais de julho, quando este poderia ser um grande mercado no Algarve. “Este trabalho de incentivar as companhias a voar para aqui tem de ser feito pelo Governo, nós não podemos fazer nada.”

Chineses são os que mais crescem na compra de casas

Se a China ainda não traz ao Pine Cliffs clientela turística, no que toca à venda de casas de luxo o panorama é o oposto.

“Os chineses hoje são dos maiores investidores em propriedades no Pine Cliffs, o que começou com o programa de vistos gold. Mas também temos muitos portugueses a comprar casa aqui, além de investidores de todo o mundo, desde turcos, brasileiros, ingleses, indianos ou filipinos”, adianta Talal Al-Bahar, sustentando que o programa dos vistos gold “foi muito positivo para o imobiliário em Portugal e todo o crescimento que se vê hoje”.

No Pine Cliffs já foram vendidas 90 moradias de luxo a investidores com vistos gold, envolvendo investimentos de cerca de €90 milhões. “Vi os dados há uns dias: Portugal já tem €4 mil milhões investidos em propriedades com o programa dos vistos gold. É um grande número, vemos pessoas de cada vez mais nacionalidades a vir investir aqui, o que é muito positivo para o país”, salienta o dono do complexo algarvio.

O resort Pine Cliffs, em Albufeira, foi o primeiro investimento turístico do grupo IFA, presidido por Talal Al-Bahar, através da United Investments Portugal (UIP), que em 2015 também adquiriu o Sheraton Cascais, na Quinta da Marinha. O complexo turístico, que integra o Hotel Sheraton Algarve, está a avançar com a última fase do seu plano de desenvolvimento (ver caixa).

“Somos o maior investidor árabe no Algarve, e já investimos no país cerca de €500 milhões”, salienta Talal Al-Bahar. “Estamos em Portugal há 33 anos, e é um orgulho para nós ver o trabalho feito no Pine Cliffs, que hoje é um dos melhores resorts da Europa.”

Mas não deixa de frisar que “a venda de imobiliário só teve realmente um boom no país nos últimos três anos”. E que, se o investimento turístico “está a tornar-se positivo e a dar retorno, no passado foi um investimento de luta. Foram muitos anos a lutar pelas licenças dos hotéis, e sem haver procura, pois havia poucos aviões a chegar aos aeroportos nacionais”.

A UIP, que nos últimos anos investiu €100 milhões no Pine Cliffs e no Sheraton Cascais, tem mais investimentos previstos para Portugal, entre os quais duas unidades hoteleiras em Lisboa.

Vale do Freixo ‘congelado’ há anos por um parecer

O mais significativo dos projetos do grupo é o Vale do Freixo, em Benafim, no barrocal algarvio. Envolvendo investimentos de €220 milhões e prevendo criar 150 postos de trabalho, o projeto inclui um campo de golfe e dois hotéis, um dos quais a funcionar como hotel-escola, em parceria com a Universidade do Algarve, e ainda um berço de empresas associado.

Com o selo PIN, o Vale do Freixo foi o primeiro projeto em Portugal a ser reconhecido como “de interesse público”. A desenvolver num terreno com 400 hectares e numa área sensível que envolve a Rede Natura 2000, tem uma área de construção que ocupa 10%. Mas está ‘congelado’ desde 2012 por falta de uma aprovação, entre 12 entidades que tinham de se pronunciar e já deram luz verde, o que levou Talal Al-Bahar a solicitar uma reunião com o Governo, apelando a uma solução para o projeto.

“Já desenvolvemos mais de 60 projetos em todo o mundo, este é o mais longo licenciamento que alguma vez enfrentámos, este investimento já começou há 17 anos”, refere Talal Al-Bahar. “E toda a gente sabe que é um projeto de reconhecido interesse nacional, vem de um grupo que já investiu muito no país e que vai empregar muitas pessoas.”

Sublinhando que a visibilidade de Portugal em termos de turismo deu um salto nos últimos anos, porque o país “é um destino seguro, vendo o que se passa no mundo, e fica imbatível com a praia e o clima maravilhoso”, Talal Al-Bahar põe a tónica na atração de voos diretos para o Algarve. “Se a captação de rotas fosse alargada em mais meses, isso iria trazer mais clientes aos hotéis e criar milhares de empregos na região, milhares mesmo. E contribuir para dar mais receita ao país.”