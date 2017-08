Bitcoin já vale mais de 4000 dólares

Em 2009, o engenheiro eletrotécnico norueguês Kristoffer Koch ficou encantado com o aparecimento da bitcoin, uma moeda virtual que prometia retirar o poder das instituições financeiras. Aventurou-se e decidiu investir pouco mais de 20 dólares e comprou 5000 bitcoins. Quatro anos mais tarde, quando voltou a lembrar-se do assunto, apercebeu-se que podia estar rico. Teve um balde água fria porque não se lembrava da palavra-chave para aceder à carteira digital. No dia seguinte, quando reencontrou a senha, apercebeu-se que a aventura especulativa lhe tinha rendido perto de 890 mil dólares, ou seja, €758 mil. Se este norueguês mantiver os mesmos 5000 bitcoins, esta quinta-feira, terá uma fortuna virtual de €18,1 milhões. Isto porque as bitcoin estão no máximo histórico de 4262 dólares (segundo o Coindesk Bitcoin Price Index).

Esta história, contada recentemente pela revista brasileira “Veja”, ilustra bem como a valorização estratosférica desta criptomoeda está a criar numerosos milionários acidentais. Mas, pelas semelhanças que o fenómeno tem com a bolha especulativa da internet do ano 2000, correm o risco de perder num ápice grande parte deste valor.

A bitcoin tinha superado a barreira dos €1000 em 2013. Este ano a valorização disparou e foram superadas mais três marcas históricas: 2000 dólares em maio, 3000 dólares em julho e este mês de agosto chegou a 4000 dólares. Além de servir para fazer pagamentos, as bitcoins também estão a ser um refúgio de investidores. E começa a ser uma forma legal de fazer transações num número crescente de países. É o caso do Japão, que adaptou a legislação para permitir pagamentos com moedas virtuais. A Rússia, que até agora tinha proibido as criptomoedas, já anunciou que vai legalizar a bitcoin como forma de lutar contra o branqueamento de capitais.

Cisão em duas moedas

O volume total de bitcoin existente era de €60,2 mil milhões esta quinta-feira, praticamente metade da capitalização da totalidade das mais de 100 criptomoedas existentes que, no seu conjunto, atinge os €120 mil milhões.

Havia receios que o valor da bitcoin desse uma forte queda em agosto, por ter sido objeto de uma cisão e dado origem a uma outra moeda criptográfica, a bitcoin cash (que passa a competir com a bitcoin original). Mas os piores receios não se concretizaram. Nem aconteceu uma “guerra civil” que chegou a ser anunciada entre as comunidades de ‘mineiros’ (entidades que têm os computadores que asseguram as transações) e de programadores de software da bitcoin. Curiosamente, contra todas as expectativas, ambas criptomoedas até se valorizam após a cisão.

O objetivo da nova divisa virtual, que resulta da solução SegWit2x, é acelerar as transações e dar uma resposta positiva aos utilizadores contestatários que tinham lançado um BIP (bitcoin improvement proposal), queixando-se da lentidão da bitcoin original. Um problema que resulta da limitação técnica da versão do sistema blockchain (um complexo sistema de autenticação e que funciona como uma espécie de arquivo público de todas as transações). Na prática, a bitcoin apenas suporta blocos de informação de um megabyte em cada 10 minutos e com necessidade de serem validados pelos ‘mineiros’ do sistema. Já o blockchain do bitcoin cash foi dotado de mais capacidade, conseguindo processar oito megabytes.

As limitações do tamanho dos blocos da bitcoin estão relacionados com uma tentativa de evitar a contrafação de moeda provocada por ciberataques de piratas.

O arranque da bitcoin cash está a exceder as expectativas. Não só consegue ser mais rápida (processa 56 transações por segundo, contra 11 transações por segundo da bitcoin original) como está a conhecer uma forte valorização. Esta quinta-feira valia €337,70 e já era a criptomoeda com maior capitalização (€5,5 mil milhões), segundo a CryptoCurrency Market Capitalizations. A segunda criptomoeda mais valiosa da lista é a Ethereum (€24 mil milhões de capitalização). A agência Bloomberg prevê que em novembro, quando a bitcoin e a bitcoin cash se separarem na prática, possa haver volatilidade no mercado das criptomoedas.