Preços a subir no alojamento universitário

Lisboa e Porto estão em alta, e não só no turismo. Os estudantes estrangeiros puseram também Portugal no seu radar e representam já 80% a 85% no arrendamento de quartos via Uniplaces, a plataforma online para alojamento universitário que, no final do ano passado, somava já mais de 10 mil quartos para arrendar em Portugal.

Esta semana, a Uniplaces revelou a radiografia das localizações em termos de preços deste tipo de alojamento e concluiu que estes estão a subir em todas as frentes: arrendar um quarto em Portugal custou em média €346 no segundo trimestre de 2017 (abril a junho), um aumento de 12% face ao preço médio praticado no período homólogo de 2016. Em Lisboa, os preços médios de arrendamento de quartos situaram-se nos €364 no segundo trimestre do ano, um aumento de 11% em relação ao ano passado. No Porto, os preços também subiram, mas de forma mais contida (8%).

“Os dados que disponibilizamos são os da plataforma, e por conseguinte nas cidades onde temos atividade significativa, ou seja, Lisboa e Porto. Entre estas duas cidades, as rendas são mais baixas no Porto. O valor médio por quarto praticado na Invicta no segundo trimestre deste ano situou-se nos €272, cerca de 33% abaixo do preço médio de um quarto na capital”, diz Inês Amaral, diretora de marketing da Uniplaces.

Na capital, a zona que lidera a procura dos estudantes é Arroios, com 12% dos pedidos atuais (cujo número a Uniplaces prefere não divulgar). Mas a procura está bem distribuída por toda a cidade em zonas próximas das universidades e do metro, com São Sebastião (9%) e o bairro do Intendente e a Alameda (7%), ex-aequo, a surgirem em 2º e 3º lugares nas preferências dos jovens. O Intendente, em tempos um bairro mal frequentado e relegado para segundo plano, aparece agora bem cotado junto dos universitários, que se dispõem a pagar em média €399 mensais por um quarto, o valor mais elevado praticado na capital, acima de zonas como Alvalade (€391), São Sebastião (€397) ou Saldanha (€258).

No Porto, a zona com maior procura é Paranhos (27%), onde um quarto para arrendar custa em média €258. Bonfim (€273) e Cedofeita (€293) ficaram em 2º e 3º lugares, com 17% e 12% da procura total por quartos na cidade. Miragaia, que ocupa o 8º lugar do ranking, com 3% da procura total, é a segunda zona mais cara para arrendar um quarto na cidade (€340), sendo ultrapassada apenas por Matosinhos (€350).