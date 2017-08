Lusiaves recorre  a estrangeiros por falta de portugueses

Angola, Argentina, Bangladesh, Bielorrússia, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Guiné-Bissau, Índia, Moldávia, Paquistão, Nepal, Roménia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Ucrânia, Uzbequistão e Venezuela. O Grupo Lusiaves emprega colaboradores de 22 países e a integração de imigrantes é uma tendência crescente devido à expansão da marca e à dificuldade em recrutar portugueses. Especialmente no centro de abate de Marinha das Ondas (perto da Figueira da Foz), a falta de trabalhadores tem levado a empresa a repensar a estratégia de recursos humanos. Entre outras medidas, arrancaram recentemente com aulas de português para estrangeiros e investiram num polo de habitação para os colaboradores.

Portugueses preferem turismo

O grupo emprega diretamente mais de 3200 pessoas — 8% são imigrantes — e tem mantido um ritmo médio de 30 contratações mensais. Em Marinha das Ondas, “a falta de mão de obra nacional também tem muito a ver com a forte vocação turística do concelho, [área] em que muitas pessoas preferem trabalhar”, explica Sónia Matias, responsável de recursos humanos da organização. Por outro lado, o relativo isolamento da região torna a tarefa de recrutar mais difícil.

Quando, há alguns anos, começaram a receber candidaturas espontâneas de estrangeiros, “foi uma mais-valia, considerando a disponibilidade para trabalhar numa região fortemente rural, com poucos meios de transporte e até pouca oferta habitacional”, enquadra a especialista. Foi também devido a este quadro que a Lusiaves investiu na construção de um complexo residencial — a Vila Lusiaves —, “que possibilita o acesso facilitado ao local de trabalho”. O grupo pretende, aliás, replicar a iniciativa noutras regiões do país.

No entanto, para o ucraniano Dmytro Semenyuk, na Lusiaves há quatro anos e hoje responsável por uma secção de expedição, trabalhar em Marinha das Ondas não o impede de estudar Gestão em Leiria no tempo que resta. A mesma disponibilidade aplica-se a Rupak Devkotan, operador de produtos alimentares oriundo do Nepal e um dos 120 alunos nas aulas de português oferecidas pelo grupo com o intuito de otimizar a inclusão dos trabalhadores estrangeiros. Sónia Matias explica que a formação nesta área “era fundamental, além de ser muito útil para os novos colaboradores, especialmente os que estão em Portugal há pouco tempo”.

Desde 2016, o Grupo Lusiaves duplicou o investimento na área de Recursos Humanos, atingindo €1 milhão. Esta é a fase de arranque de um plano global de investimentos de €200 milhões, anunciado há poucos meses, no qual “é inevitável a contratação de centenas de pessoas”. “A nossa prioridade é recrutar junto da população portuguesa, como fizemos recentemente nos concelhos atingidos pelos incêndios [de Pedrógão Grande], em que conseguimos cerca de 70 pessoas que nos irão ajudar muito. Mas os bons exemplos de colaboradores estrangeiros que temos recrutado ao longo destes anos só reforça que esta é uma porta que deve estar sempre aberta”, afirma a responsável