Descodificador: Upa, upa, na OPA  do Montepio

1 Porque foi lançada esta OPA?

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), dona da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), quer ter a totalidade do capital do banco. A oferta pública de aquisição (OPA) foi anunciada a 4 de julho mas registada a 11 de agosto e surge na sequência da crise que o grupo Montepio tem vivido no último ano e de uma entrada de novos acionistas no capital da CEMG. O presidente da associação, Tomás Correia, quer restringir a entrada de acionistas a atores da economia social, tendo na mira a Santa Casa da Misericórdia, que está a estudar a operação. A OPA, que não foi solicitada à CEMG, foi registada como geral e voluntária. A associação teve de injetar €250 milhões no banco no final de junho.

2 Os detentores das UP ganham em vender?

Os detentores das Unidades de Participação são uma espécie de acionistas mas sem direito de voto e os últimos a receber, a par do acionista maioritário, caso exista algum problema no banco. A associação mutualista, dona da CEMG, oferece €1, exatamente o preço a que estes títulos de dívida foram vendidos há quatro anos. Recuperar o que investiram não será uma má opção, segundo referem vários analistas, tendo em conta a cotação das UP no mercado secundário — estiveram quase sempre abaixo dos €0,50. Nos últimos meses as oscilações do título têm sido muitas — no dia do arranque da OPA, segunda-feira, ultrapassavam €1, para €1,017, a cotação mais alta de sempre. Quem vendeu antes do anúncio da OPA terá perdido dinheiro. Ontem ao final da manhã a cotação ajustou para €0,996.

3 Porque se criou esta espécie de acionistas?

No final de 2013 a CEMG, presidida por Tomás Correia, precisava de um reforço de capital e a Associação Mutualista Montepio Geral, presidida também por Tomás Correia, não podia avançar. Eram precisos €200 milhões. E arranjou-se uma solução: criou-se um fundo de participação e venderam-se as UP a clientes de retalho, na convicção de poderem ser remunerados se a CEMG tivesse lucros, como lhes foi dito quando a rede comercial do banco os vendeu aos seus balcões. Havia várias premissas para isso acontecer, inclusive a autorização do Banco de Portugal para que a CEMG distribuísse uma remuneração. Acabou por nunca acontecer e desde que foram colocadas no mercado a cotação esteve quase sempre abaixo dos 50 cêntimos. Em 2015 voltou a ser preciso mais capital, mas nessa altura houve restrição por parte das autoridades a que fossem vendidas no retalho. A associação injetou mais €200 milhões.

4 Se a OPA não for bem- -sucedida, o que acontece?

Na OPA que arrancou a 14 de agosto e termina a 8 de setembro, a Associação Mutualista pode ter de desembolsar cerca de €86 milhões para comprar a totalidade dos títulos. É por isso que pretende a totalidade das UP. No mercado estão menos de 15% do banco, a associação adquiriu UP entre o anúncio da OPA e o seu arranque, pelo que poderá ter poupado algum dinheiro, já que pagou abaixo do valor que oferece. Isto se não vendeu em picos de cotação, que foram acontecendo nos últimos meses, por causa da entrada de novos acionistas no banco. Se houver detentores de UP indecisos, e a OPA não for bem-sucedida, a Associação poderá sempre comprar depois o que não conseguiu, arriscando-se os detentores a vender ao preço da cotação na altura. Ou então a associação poderá avançar com uma OPA potestativa.