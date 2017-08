Bolsas regressam ao vermelho com crise na Casa Branca e terrorismo

O índice mundial perdeu na quinta-feira 0,8%, pressionado por uma quebra de 1,5% em Nova Iorque. As praças da Ásia Pacífico já fecharam esta sexta-feira com perdas e a sessão na Europa abriu no vermelho

As bolsas mundiais regressaram a terreno negativo na quinta-feira e a trajetória de perdas prossegue esta sexta-feira nas praças da Ásia Pacífico e na abertura da sessão na Europa.

Na quinta-feira, o índice mundial MSCI registou uma perda de 0,77%, pressionado sobretudo pela queda de 1,54% em Nova Iorque. A queda na Europa foi ontem muito inferior à de Wall Street, com perdas de 0,26%, enquanto o grupo dos mercados emergentes e as bolsas da Ásia Pacífico registavam ganhos. O índice Dow Jones 30, dos gigantes da bolsa nova-iorquina, teve a maior queda diária dos últimos três meses.

A onda vermelha de Wall Street contagiou esta sexta-feira a Ásia Pacífico, com o índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, a terceira mais importante do mundo, a registar uma perda de 1,23%. Todas as bolsas asiáticas fecharam no vermelho, com exceção de Xangai, que conseguiu encerrar ligeiramente acima da linha de água, com um ganho de 0,01%. A outra bolsa chinesa, em Shenzhen, perdeu 0,37%.

A abertura da sessão de hoje na Europa está a ser marcada por perdas em todas as importantes praças, com Paris e Madrid a liderarem as quedas, com os principais índices Cac 40 e Ibex 35 a recuarem mais de 1%, pelas 9h30 (hora de Portugal). O PSI 20, em Lisboa, seguia a trajetória europeia, mas com perdas inferiores. O Eurostoxx 50 – das cinquenta principais cotadas na zona euro – perde 1%.

O agravamento da crise dentro da Administração Trump, os atentados terroristas na Catalunha e a incerteza sobre as próximas decisões em setembro de política monetária nos dois principais bancos centrais do mundo – a Reserva Federal (Fed) norte-americana e o Banco Central Europeu – estão a abalar os mercados financeiros.

O Fundo Monetário Internacional deixou, esta semana, um aviso à China, chamando a atenção para a escalada "perigosa" no endividamento das famílias e das empresas, classificando-a como "o risco de médio prazo".

Na semana passada, a tensão geopolítica no Pacífico, com o agravamento da retórica de guerra entre Washington e Pyongyang, provocara uma quebra de 1,6% no índice mundial bolsista, com as praças da Europa e do grupo dos emergentes a serem as mais castigadas. A retórica de guerra entrou, entretanto, para intervalo e os mercados financeiros são, agora, de novo, sensíveis a outros factores de risco.