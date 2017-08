Investidor externo apela ao Governo para desbloquear projeto turístico no Algarve

Tentar desbloquear um projeto turístico que aguarda aprovação desde 2012 no barrocal algarvio, e que está pendurado pelo parecer de uma única entidade, entre as 12 entidades envolvidas que já deram luz verde, é o objetivo que levou um investidor externo a solicitar uma reunião com o Governo para "tentar resolver de vez o projeto, pois temos mais sítios no mundo onde podemos aplicar o dinheiro e investir".

A reunião está marcada para a tarde desta quinta-feira, envolvendo o investidor Talal Al-Bahar, natural do Kuweit e proprietário da United Investments Portugal (que detém os resorts Pine Cliffs, em Albufeira, e o Sheraton Cascais, na Quinta da Marinha), o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e a secretária de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território, Célia Ramos.

Em causa está o projeto turístico Vale do Freixo em Benafim, que começou a ser pensado há 17 anos, tem o selo PIN e foi o primeiro em Portugal a ter o reconhecimento como de interesse público. O projeto envolve investimentos de €220 milhões, propõe-se criar 150 postos de trabalho, e além de campo de golfe inclui dois hotéis, um dos quais um hotel-escola em parceria com a Universidade do Algarve, tendo ainda um berço de empresas associado.

O projeto turístico Vale do freixo está projetado num terreno de 400 hectares, e numa área sensível que envolve a rede Natura 2000, mas segundo fonte oficial da UIP "a área de construção ocupa menos de 10%, cerca de 30 hectares, e já fizemos o plano de impacto ambiental, que é obrigatório, com as respetivas medidas de mitigação".

O projeto já recolheu 'luz verde' de 11 entidades, entre as quais a Agência Portuguesa para o Ambiente (APA), a CCDR-Algarve ou a Câmara de Loulé, mas está pendurado desde 2012 por falta de uma única aprovação.