Euro em mínimo de agosto face ao dólar depois de divulgação das atas do BCE

A moeda comum da zona euro acentuou esta quinta-feira a queda depois da divulgação das atas da última reunião do BCE revelar que a equipa de Draghi está preocupada com o risco de uma valorização excessiva

O euro acentuou a trajetória de desvalorização esta quinta-feira depois da divulgação, pelas 12h30 (hora de Portugal) das atas da reunião do Banco Central Europeu de 19 e 20 de julho. Tendo aberto a valer acima de 1,177 dólares, o euro caiu para 1,167 após a divulgação das atas, o cambio mais baixo do mês.

A cair 0,6% face ao dólar ao final da manhã, o euro acentuou a queda para 0,85%, depois das atas da última reunião revelarem que a equipa de Mario Draghi está preocupada com uma valorização ainda mais acentuada do euro no futuro próximo, que não seja justificada pelo quadro de dados económicos fundamentais.

Foi uma primeira reação dos mercados cambiais a esta 'novidade' que não havia ficado tão clara durante a conferência de imprensa de Draghi em julho.

Desde abril de 2015, depois do arranque do programa de compra de dívida pública no mercado secundário no mês anterior, o euro valorizou, até ontem, 12% face ao cabaz de divisas dos seus principais parceiros, segundo o índice do BCE. O programa de aquisição de obrigações soberanas já injetou 1,68 biliões de euros até 11 de agosto. Os ativos no balanço do BCE subiram para 4,28 biliões de euros a 28 de julho. Depois do Banco Popular da China, é o banco central com mais alto valor dos seus ativos, superior ao registado para o Banco do Japão e para a Reserva Federal norte-americana.

As atas referem, ainda, o que já se sabia - que a maioria da equipa de Draghi não está ainda convencida da trajetória de subida da inflação e que mudanças na comunicação da orientação futura do banco têm de ser feitas de "um modo incremental".