Trabalhadores da PT voltam a protestar contra gestão da Altice no Conselho de Ministros

Depois de na passada quinta-feira, dia 9 de agosto, terem pedido à porta do Conselho de Ministros (CM) para serem recebidos pelo primeiro-ministro, os trabalhadores da PT voltam à carga. As organizações representativas dos trabalhadores da PT/Meo vão voltar a reivindicar serem recebidos pelo Governo para alertar contra a transferência compulsiva de funcionários para outras empresas.

Há alguns meses que as organizações representativas dos trabalhadores da PT pedem para ser recebidos pelo primeiro-ministro, para que este intervenha e trave as medidas que estão a ser tomadas pela Altice em relação aos trabalhadores. Querem que seja revertido o processo de transferência de trabalhadores da PT para empresas fora do universo do antigo operador histórico, e que os trabalhadores sem funções vejam a sua situação resolvida.

"As ERCT [Estruturas de Representação Coletiva dos Trabalhadores] da PT (CT da Meo, SINTTAV, STPT, SINDETELCO, SNTCT, TENSIQ, STT, Federação dos Engenheiros, SINQUADROS e SITESE) vão realizar uma concentração de dirigentes e ativistas na quinta-feira", refere o comunicado. A iniciativa está marcada para as 12:00, podendo prolongar-se até às 14:30, à porta da presidência de CM, em Lisboa, no local onde o Governo vai estar na habitual reunião semanal.

"Nesta jornada de luta vamos tentar, mais uma vez, ser recebidos pelo Governo para falar da situação laboral na PT Portugal, particularmente na Meo", e entregar ao primeiro-ministro um documento com as preocupações dos trabalhadores da empresa, acrescenta a informação.

Uma comitiva das ERCT da PT/Meo, que junta comissão de trabalhadores e uma dezena de sindicatos, entregou na secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros um documento sobre a situação da operadora de telecomunicações, alertando também para cerca de 1.400 rescisões contratuais em dois anos.

Mais de 2.000 funcionários e ativistas da operadora de telecomunicações adquirida pela multinacional francesa Altice marcharam em 21 de julho, em dia de greve, entre a sede da PT, nas Picoas, e a residência oficial do chefe de Governo, em São Bento, mas foram apenas recebidos por um assessor de António Costa para os assuntos financeiros.

Além dos cerca de 300 trabalhadores que ficaram sem funções, está em causa a mudança de mais de 150 funcionários para empresas do grupo da multinacional de comunicações e conteúdos, que detém a PT Portugal, recorrendo à figura de transmissão de estabelecimento.

O executivo socialista tem defendido a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para averiguar da legalidade da situação, mas aquela entidade, segundo representantes sindicais que com ela se reuniram, terá reconhecido constrangimentos para atuar em concreto sem que a legislação seja alterada.