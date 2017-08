Transferências levam a rescisões na PT

Vinte seis dos 155 trabalhadores transferidos para empresas externas já saíram. Pressão dos sindicatos mantém-se alta

Continua alta a pressão política dos sindicatos para que a Altice acabe com a transferência de trabalhadores da PT para empresas externas, iniciada há um mês. O clima é de grande tensão. Esta quinta-feira, trabalhadores e sindicatos da PT manifestaram-se à porta do Conselho de Ministros: querem que o primeiro-ministro ponha fim à transferência e defendem que o caminho que está a ser traçado pela Altice para a PT é o mesmo que foi desenhado para a Cimpor, desmantelada após a venda à brasileira Camargo Corrêa.

Os trabalhadores temem que as novas empresas — algumas detidas pela nova dona da PT — os despeçam ao fim de um ano de contrato, e os sindicatos reclamam uma alteração na lei da transmissão de estabelecimento, que não permite que estes se oponham à mudança.

Há, entretanto, trabalhadores transferidos que estão já a optar por sair, mesmo sem subsídio de desemprego. Vinte e seis dos 155 trabalhadores que foram transferidos para empresas externas, como a WinProvit, a Visabeira e a Altice Technical Services, já rescindiram o contrato, disse ao Expresso o secretário-geral do sindicato dos trabalhadores da PT, Jorge Félix. Travar a transferência dos trabalhadores, um processo que se admite que irá acelerar e afetar centenas de trabalhadores da PT é um dos grandes objetivos dos sindicatos. O Público noticiou que estão a ser contactados 400 trabalhadores da direção de atendimento ao cliente para substituí-los por trabalhadores em outsourcing. Outro é ver alteradas eventuais lacunas na lei. É que quando, em 2003, o Governo, de coligação PSD/CDS, transpôs a diretiva europeia para a legislação portuguesa, não ficou regulamentado o direito de oposição dos trabalhadores a mudar de empresa, algo que os sindicatos querem ver alterado. A PT tem estado a ser assessorada nesta questão da transmissão pela advogada Susana Afonso, sócia do escritório CMS Rui Pena & Arnaut e membro do conselho estratégico do PSD.

Os trabalhadores querem ver também esclarecidos a relação e o tipo de contrato que existe entre a PT, a Altice e as novas empregadoras. A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), que tem uma inspeção em curso na PT para averiguar queixas de assédio moral e desrespeito da lei laboral, já pediu à empresa para que lhe dê acesso ao contrato de prestação de serviço, por forma a esclarecer se existe uma verdadeira transmissão de estabelecimento.

O relatório da ACT deverá estar concluído até 18 de agosto. Os sindicatos não esperam, porém, que avaliação da ACT traga grandes mudanças. António Costa e o Ministério do Trabalho têm, para já, empurrado a questão para ACT. Mas, avisa o sindicato da PT, a ACT não tem poder legislativo, nem pode mudar a lei. O Governo está a assobiar para o lado, lamenta Jorge Félix.