Setúbal. A cidade da reabilitação

Quem visitou Setúbal no passado percebe as diferenças. Para o estreante, a cidade apresenta-se renovada, sobretudo no centro, mas não é de agora.

A reabilitação tem sido o mote dos últimos anos. Traz mais visitantes e novos espaços ligados à hotelaria.

“Notámos que Setúbal estava diferente. Já não se tratava da mera rota de Azeitão, Palmela ou Arrábida”, diz Simara Costa. Foi por isso que nasceu, há uns meses, num edifício centenário das ruas estreitas do centro da cidade, o De Pedra e Sal: um restaurante e um hostel — com capacidade para albergar 38 pessoas — dos quais Simara é chefe de operações. A taxa de ocupação do hostel é, quase sempre, acima de 90%.

Cláudia Freitas tem uma história diferente. Setubalense de gema, tinha comprado um prédio totalmente danificado na Avenida Luísa Todi e durante os últimos três anos trabalhou na sua reconstrução. O Photo Experience oferece um conceito de café/galeria, que revela o trabalho da fotógrafa e de outros artistas, num edifício de três pisos com restaurante e alojamento local.

“A cidade está diferente. Mais turística, menos laboral”, diz Cláudia Freitas. As taxas de ocupação, desde a abertura do alojamento local, em abril, variam entre 90% e 100%. Os hóspedes são sobretudo espanhóis, franceses e alguns portugueses.

Estes são apenas dois dos 199 espaços para alojamento local que existem na cidade, entre hospedagem/hostels, apartamentos e moradias. O crescimento verificou-se, sobretudo, a partir de 2015. Nesse ano houve 39 registos enquanto no ano passado foram mais 71. Até julho deste ano já foram registados mais 79.

O alojamento local é uma das faces da procura por imóveis para reabilitação em Setúbal. A compra para segunda habitação ou casa própria é outra. Os compradores são, sobretudo franceses, mas chegam de todo o lado, até de Lisboa.

Fernando Trovão, da Century 21, localizada ao pé da futura marina, diz que no último ano, entre a agência que gere e a concorrência, devem ter sido vendidos cerca de 1000 imóveis para reconstruir, na sua maioria prédios mas também apartamentos.

Do outro lado da Luísa Todi, em pleno centro, Henrique Martins, diretor comercial da Era, confirma o forte crescimento: “Vendi muitos prédios para reabilitar no centro histórico nos últimos dois anos. De 2015 para 2016 tivemos um crescimento de 33% a 34%”.

Ali perto, Sandra Branco, vendedora da Remax, fala de um crescimento “bastante acentuado” no mercado de reabilitação. “A procura de imóveis, com potencial de reabilitação e rentabilidade, tem existido um pouco por várias zonas da cidade com uma franca proximidade do centro, o que privilegia a zona histórica.”

A presidente da Câmara chama a si parte dos louros do processo. Ao Expresso, Maria das Dores Meira diz que “reabilitar é a palavra de ordem — escolas, pré-escolares, cemitérios, mercados, equipamentos culturais, património edificado.”

Em 10 anos, garante, fez cerca de €200 milhões em obras, com a requalificação do centro e do património histórico a terem um papel importante.

“Temos de dar o exemplo pela reabilitação do património histórico”. Uma fórmula que, assegura, está a resultar já que há mais receitas para a Câmara por esta via: “Quanto mais reabilitamos mais pessoas vêm para a cidade.”

A expropriação e reabilitação da Casa das Quatro Cabeças, edifício de três pisos, que ostenta no exterior quatro pequenas cabeças esculpidas, associadas popularmente ao episódio histórico do atentado fracassado a D. João II, é um dos últimos trabalhos da câmara neste âmbito.

“Antes de servir o propósito final de arrendamento jovem, os apartamentos poderão ser úteis para alojar, temporariamente, as famílias do bairro de Troino que queiram reabilitar os seus edifícios e casas”. Mas há mais em vista para reabilitar, garante a autarca.

Quando deixar a Câmara, em definitivo, se ganhar mais este mandato, Maria das Dores Meira não quer deixar nada por fazer em matéria de reabilitação e requalificação de património.

“Estamos a obrigar os proprietários a fazerem a recuperação dos imóveis na zona histórica. Se não tiverem dinheiro ajudamos. Ninguém deixa de recuperar porque não pode, mas se não quiser vai ser obrigado”, avança a munícipe.

A criação da Área da Recuperação Urbana (ARU) e o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) têm sido dois aliados para quem quer investir em Setúbal.

“A Câmara tem sido um parceiro. Diretamente com incentivos, como a isenção do IMI, mas também com disponibilidade, por exemplo, para reuniões. Indiretamente tornando a cidade mais atrativa, com os eventos e a reabilitação urbana”, diz Simara Costa.

“Não há construção nova em Setúbal porque o valor das licenças de construção é muito elevado. A Câmara adotou uma política de incentivos à reconstrução que acabou por reencaminhar construtores e promotores para a reabilitação”, afirma o gerente da Century 21.

E os números estão à vista. Os licenciamentos camarários e comunicações prévias de obra passaram de 137 em 2015, para 104 em 2016 e até julho de 2017 atingiram 124. Já os pedidos gerais para reabilitação no concelho (que não estão sujeitos a apresentação de projeto), em zonas ARU, passaram de 68 em 2016 para 190 só nos primeiros sete meses deste ano, quando no total de 2015 tinham sido 216. Dados que acabam por não expressar a totalidade das ações executadas nestas áreas, pois existe uma quota considerável de ações de reabilitação/conservação que são isentas de controlo prévio pela Câmara.

Seja por que motivo for, Setúbal começa a estar na moda. “O volume foi tanto [pedidos de licenciamento] que a câmara está com um atraso brutal a nível de despacho. Vai estoirar em outubro. Se vier cá, nessa altura, vai ver a cidade cheia de andaimes”, garante Henrique Martins.