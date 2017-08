Há 17 anos que a economia não crescia tanto na primeira metade do ano

Depois de um crescimento de 2,8% no primeiro trimestre, a expansão do Produto Interno Bruto no segundo trimestre foi de... 2,8%. É esse o valor avançado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), na estimativa rápida divulgada esta segunda-feira, para o crescimento da economia portuguesa em termos homólogos (isto é, em relação ao mesmo período do ano anterior). Um número que, antes de 2017, não era visto em Portugal há uma década, desde 2007.

Tudo somado, no conjunto do primeiro semestre do ano, o PIB cresceu 2,8% em relação aos primeiros seis meses de 2016. É o valor mais elevado registado no primeiro semestre desde o ano 2000, quando a expansão da atividade atingiu os 3,8%. Ou seja, há 17 anos que a economia portuguesa não crescia tanto na primeira metade do ano. Aliás, desde o primeiro semestre de 2010 - cerca de um ano antes da chegada da troika a Portugal - que o crescimento não chegava sequer à casa dos 2%. Até agora.

Já em cadeia, ou seja, em relação aos primeiros três meses do ano, a variação do PIB ficou pelos 0,2%, o que compara com 1% no primeiro trimestre.

Investimento acelera e puxa pelo crescimento

Afinal, o crescimento da economia portuguesa no segundo trimestre não chegou aos 3% de que tanto se falava. “Pode dizer-se que, como o segundo trimestre de 2016 foi de crescimento baixo, seria de esperar algo mais”, considera João César das Neves, professor da Católica Lisbon School of Business & Economics. Mas, “a diferença é mínima, são pequenas variações que não devem ser exageradas”, aponta, destacando que “na linha geral, a economia continua a recuperação”.

O INE não apresenta ainda os dados relativos às várias componentes do PIB, dado que se trata de uma estimativa rapida. Essa informação só no final do mês ficará disponível. Contudo, deixa já pistas claras sobre o que está a puxar pelo crescimento. E, também, o que o penalizou.

Assim, para variação de 2,8% em termos homólogos, “a procura interna manteve um contributo positivo elevado, superior ao do trimestre precedente, em resultado da aceleração do investimento”, destaca o INE. Ora, esta dinâmica do investimento “é essencial para o crescimento futuro da economia portuguesa”, frisa José Maria Brandão de Brito, economista-chefe do Millennium BCP.

Para João César das Neves, “o investimento é que deve centrar as nossas atenções”. Mas, é cauteloso na sua análise. Tudo por causa das eleições autárquicas: “Não se sabe se o surto de investimento dos últimos trimestres será realmente produtivo ou apenas construções de rotundas para favorecer candidaturas”. João César das Neves deixa um alerta: “Como o crédito às empresas continua a cair, é difícil que estes números representem uma aceleração da capacidade produtiva. Só na parte final do ano poderemos avaliar com certeza o significado desta evolução”.

Importações “virtuosas”

Em sentido inverso, “a procura externa líquida registou um contributo ligeiramente negativo” para a variação homóloga do PIB, afirma o INE. Tudo por causa da desaceleração mais acentuada das exportações de bens e serviços em volume, do que das importações de bens e serviços. Ou seja, exportações e importações abrandaram, mas as exportações abrandaram mais. E é provavelmente aqui que reside a explicação para o crescimento no segundo trimestre ter ficado abaixo dos 3%.

É certo que este abrandamento das exportações tem por comparação uma expansão a dois dígitos no primeiro trimestre. Os economistas continuam a apontar para uma evolução bastante positiva entre abril e junho, embora não tão forte, como indica o INE.

Contudo, esta evolução “pode vir a levantar algumas preocupações. Até porque é normal que o crescimento da economia aumente as importações e Portugal, para equilibrar a situação financeira, precisa de vários anos de crescimento puxado pelas exportações”, salienta João César das Neves. José Maria Brandão de Brito também destaca a importância de manter saldos positivos na balança de bens e serviços, para Portugal “não incorrer em endividamento adicional para financiar um potencial défice”. Mas, a previsão do economista-chefe do Millennium BCP é que o saldo vai permanecer positivo este ano.

Quanto às importações, um crescimento acima das exportações “foi, no passado, sempre um problema para a economia portuguesa, porque eram importações muito dirigidas ao consumo, gerando défices externo crónicos”, recorda José Maria Brandão de Brito. Mas, agora, a história é diferente. “As importações de bens de capital têm tido uma dinâmica muito maior do que as importações de bens de consumo”, enfatiza.

Os números são claros: na primeira metade do ano, as importações de bens de capital subiram 18,7% e as de bens industriais cresceram 12,9%. Já o aumento das importações de bens de consumo ficou-se pelos 5,2%.

“São importações virtuosas, acompanhando o ciclo de expansão do investimento nos últimos quatro trimestres”, frisa José Maria Brandão de Brito. Isto significa que, numa perspetiva de curto prazo penalizam os números do PIB. Mas “estão a alimentar este surto de investimento”, que é essencial para reforçar o potencial de crescimento da economia lusa.

Certo é que os números mostram que Portugal ainda tem uma grande intensidade importadora. Sempre que a economia acelera - e o investimento em particular - as importações também aceleram. O que gera um grande impacto sobre a atividade económica.

Um problema estrutural, que o país ainda não ultrapassou. Mas que não impede que as perspetivas para o andamento da economia sejam positivas. “Não antevejo abrandamento”, diz José Maria Brandão de Brito, apontando para um crescimento em 2017 entre os 2,5% e os 3%. E, um segundo semestre forte ainda pode levar o crescimento do PIB a ultrapassar a barreira dos 3%. “É possível, devido ao impacto do início da produção do novo veículo da AutoEuropa”, salienta. O T-Roc levará a um impulso adicional nas exportações, na produção e no Valor Acrescentado Bruto gerado no país. Até porque vai ter um peso importante de incorporação de componentes fabricados em Portugal.

Apesar das perspetivas positivas, uma nuvem continua a avolumar-se no horizonte: “A vulnerabilidade é em relação ao exterior”, destaca José Maria Brandão de Brito. Um choque externo adverso e significativo teria um impacto imediato na economia, através da penalização das exportações e das condições de financiamento, uma vertente crítica num país ainda muito endividado, como Portugal. “E esse é um cenário possível e cada vez mais provável nos mercados financeiros”, remata José Maria Brandão de Brito.