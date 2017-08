PIB volta a crescer 2,8% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto, em termos homólogos, aumentou 2,8% em volume no 2º trimestre de 2017, avançou esta manhã o Instituto Nacional de Estatística. A taxa é idêntica à verificada nos primeiros três meses do ano

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,8% em termos homólogos, segundo a estimativa rápida avançada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Desta forma, a economia portuguesa registou uma taxa de crescimento homóloga, isto é em relação ao mesmo período do ano passado, idêntica à que se tinha verificado nos primeiros três meses do ano. No primeiro trimestre de 2017 o PIB também cresceu 2,8% em termos homólogos.

Até aos números deste ano, este ritmo de crescimento não era visto em Portugal desde o quarto trimestre de 2007. Nessa altura, o crescimento do PIB em termos homólogos atingiu os mesmos 2,8%. E, para encontrar um valor mais alto, é preciso recuar até ao quarto trimestre de 2000 - quase 17 anos - quando a economia cresceu 3,8%.

Investimento acelera e puxa pelo crescimento

Dado que se trata de uma estimativa rápida, o INE não deu números desagregados sobre o comportamento dos vários componentes do PIB neste segundo trimestre. Mas, deixou algumas pistas sobre o que está a puxar pelo crescimento, e o que o penalizou.

Assim, para esta variação homóloga do PIB, "a procura interna manteve um contributo positivo elevado, superior ao do trimestre precedente, em resultado da aceleração do Investimento", destaca o INE.

Em sentido contrário, "a procura externa líquida registou um contributo ligeiramente negativo", salienta o INE. Tudo por causa da desaceleração mais acentuada das exportações de bens e serviços em volume, do que das importações de bens e serviços. Tradução: exportações e importações abrandaram, mas as exportações abrandaram mais.

Em termos de variação em cadeia, ou seja, em relação aos três meses anteriores, o PIB aumentou 0,2% em termos reais. Uma evolução que compara com um crescimento em cadeia de 1% no primeiro trimestre deste ano.

"O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo", aponta o INE.

Em contrapartida, "o contributo da procura interna aumentou devido à evolução do investimento, em que o contributo quer da variação de existências, quer da Formação Bruta de capital Fixo foram positivos", avança o INE.

O INE aponta, contudo, que o contributo da Formação Bruta de Capital Fixo para a variação em cadeia do PIB foi "inferior ao observado no trimestre anterior". O que pode sinalizar um abrandamento em cadeia desta componente-chave do investimento.