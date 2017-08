Dívida. Juros em mínimo de quase 12 meses

Os juros das obrigações portuguesas a 10 anos fixaram esta segunda-feira um mínimo de 2,79% durante a parte da manhã da sessão e fecharam em 2,8% no mercado secundário da dívida pública. São mínimos desde há quase 12 meses

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português a 10 anos fecharam esta segunda-feira em 2,8% no mercado secundário da dívida soberana, um mínimo que já não se observava desde 16 de agosto de 2016. Durante a sessão chegaram a descer para 2,79%.

Há precisamente um ano, os juros fecharam no mercado secundário em 2,714% e o mínimo do ano passado registou-se a 16 de agosto, quando chegaram a descer para 2,687% durante a sessão. Recorde-se que a trajetória descendente foi, então, interrompida pela especulação em torno de uma alteração negativa em outubro no rating de Portugal por parte da agência DBRS (o que não se viria a verificar).

No prazo a 2 anos, os juros fecharam esta segunda-feira em 0,072%, tendo chegado a descer para valores negativos de -0,053% durante a sessão. No dia 10 de agosto, os juros neste prazo fecharam em -0,004%.

A trajetória dos juros da dívida soberana durante esta primeira quinzena de agosto tem sido de descida na zona euro desde final de julho.

A maior redução, em pontos base, naquele período, registou-se para os juros dos títulos alemães a 10 anos (que caíram 12 pontos base, de 0,53% para 0,41%). No mesmo período, os juros das obrigações portuguesas, naquele prazo, desceram seis pontos base, o mesmo que os espanhóis, e menos do que irlandeses e italianos.

Em virtude dessa maior descida nos juros de referência alemães, o prémio de risco da dívida portuguesa subiu de 233 pontos base (o equivalente a 2,33 pontos percentuais) no final de julho para 239 pontos no fecho desta segunda-feira. Há um ano, o prémio era superior, fechando em 281 pontos base, pois os juros da dívida alemã estavam em terreno negativo.