Açores continuam a liderar o crescimento no turismo

No mês de junho, os Açores continuaram a liderar o crescimento turístico a nível nacional quantificando o volume de dormidas, com um aumento de 18,6% face ao período homólogo do ano anterior revela o boletim mensal da atividade turística em junho publicado esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Além dos Açores, todas as regiões do país tiveram aumentos de dormidas em junho, destacando-se ainda os crescimentos de 14% na região Centro ou de 11,4% no Alentejo.

O destaque vai ainda para o salto verificado a nível de proveitos, e mais uma vez os Açores surgem na posição cimeira, com aumentos de 27,8%. Também a região Centro evidenciou neste campo subidas de 24,3%, o Porto e norte de 21,3% e o Alentejo de 20,9%.

No primeiro semestre, a atividade turística em Portugal teve crescimentos de 9,7% em hóspedes (que totalizaram 9,35 milhões), de 9,6% em dormidas (mais de 25 milhões) e 18,9% em proveitos (1,38 mil milhões de euros).

Brasileiros a subir 55%

De acordo com o INE, no mês de junho Portugal recebeu 2,1 milhões de hóspedes e 5,9 milhões de dormidas, sendo 1,5 milhões destas de portugueses e 4,3 milhões de dormidas de estrangeiros.

A par do crescimento de turistas de diversas origens, evidenciou-se em junho o aumento de turistas de destinos longínquos face ao mês anterior, em particular a subida de 55% de brasileiros ou de 35% de norte-americanos.

"Estes são dados animadores e que consolidam a posição deste governo face à importância de um crescimento sustentável do turismo, que se reflete em aumentos mais expressivos no valor gasto por cada turista do que no número de hóspedes, bem como no crescimento da atividade turística em todas as regiões", considera Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo.

Dos dados divulgados esta segunda-feira destaca-se ainda a consolidação da diversificação dos mercados com os resultados obtidos com o Brasil (+55%), EUA (+35%) e Polónia (+19%) face ao mês anterior.

