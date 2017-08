Distritos do Litoral com maior oferta de terrenos

Porto, Lisboa e Setúbal somam 27.861 dos 64.201 terrenos à venda

A oferta de terrenos em comercialização contida no bpiexpressoimobiliario.pt é variada, tanto no preço como na dimensão. Já no que respeita à sua localização, verifica-se que são os distritos com costa que apresentam maior disponibilidade de produto.

Analisando os números e dos 64.201 terrenos que estão à venda neste portal imobiliário, o distrito do Porto com 10.613 destes imóveis, seguido do de Lisboa que apresenta 9681 e, em terceiro, o de Setúbal no total de 7567, somam 27.861 terrenos, ou seja, 43,39% da oferta. A estes distritos do Litoral, acrescem outros que também possuem costa como Faro com 7180, Braga que totaliza 5502 e Aveiro com 4543. Em conjunto, estes seis distritos somam 45.086 terrenos, o que representa 70,22% da oferta contida no bpiexpressoimobiliario.pt. Regiões mais interiores como Bragança com 107 terrenos em comercialização, Guarda que possui 308 e Portalegre 319, são os distritos com menor representatividade deste tipo de imóvel.

No distrito do Porto, mais concretamente na freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, pode ser adquirido um terreno com 3850 metros quadrados (m2) por €500 mil. Na descrição deste produto é referido que podem aqui ser construídos até sete pisos.

Ainda na região do Porto, mas desta vez na freguesia cidade da Maia, concelho da Maia, é possível comprar um terreno com 185m2 de área, que permite edificar perto de 500m2, por €95 mil.

Vista para o casario

Rumando ao sul do país e no distrito de Lisboa, bem perto da capital, na freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais, vende-se um terreno, por €77 mil, com 305m2 de área. Segundo a informação contida no bpiexpressoimobiliario.pt, o imóvel está inserido numa zona de vivendas de construção recente, perto de comércio e serviços e nele pode ser erguida uma moradia unifamiliar de três pisos.

Por €620 mil e desta vez em Lisboa, na freguesia de Santa Maria Maior, está em comercialização um terreno com 260m2, situado na encosta do castelo de São Jorge, com vista sobre a zona histórica da cidade.

Já no distrito de Setúbal, mais concretamente na freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela, pode ser comprado um terreno com 35.839m2 por €575 mil. Permite construção com área bruta de 2150m2 e pelas características que apresenta é possível edificar aqui desde um projeto turístico a habitação ou equipamento público.

Oferta no interior

Ainda neste distrito, mas a uma preço bem mais barato, mais exatamente €40 mil, vende-se um terreno com 300m2 para o qual está autorizada a construção de uma moradia. Situa-se na freguesia e concelho de Sesimbra.

Como já foi dito, o litoral monopoliza a oferta. No entanto e apesar de serem em menor número, existem algumas oportunidades de negócio nos três distritos com menor disponibilidade deste produto. No de Bragança, na freguesia de Abreiro, concelho de Mirandela está à venda um terreno agrícola com 10 mil m2 de área, por €55 mil e é possível erguer aqui uma moradia. Mais a sul, no distrito e concelho da Guarda e pelo mesmo valor, vende-se um terreno rústico com 45 mil m2, para cultivo, situado na freguesia de Gonçalo.

No Alto Alentejo, no distrito e concelho de Portalegre, freguesia de Ribeira de Nisa e Carreiras, está em comercialização um terreno com 2285m2 por €49 mil. Destina-se à construção de até 295m2 e está situado num cenário campestre, mas integrado numa zona habitacional.