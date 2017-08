Serviços aceleraram 7,1% no segundo trimestre

O sector mostra maior dinamismo, depois de ter crescido 5,1% nos primeiros três meses do ano

O crescimento do volume de negócios nos serviços acelerou no segundo trimestre ao subir 7,1%, quando nos três meses anteriores tinha aumentado 5,1%, enquanto na variação mensal abrandou em junho, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"No 2.º trimestre de 2017, as vendas de serviços aumentaram 7,1% (5,1% no trimestre anterior)", refere o INE.

Segundo os dados revelados, na variação mensal, "o índice de volume de negócios nos serviços passou de um crescimento homólogo de 7,0% em maio para 5,9% em junho".

Comparativamente com o mês anterior, o índice de volume de negócios nos serviços registou uma taxa de variação de 3,3% (depois de ter descido 1,3% em maio).

Os índices de emprego, de remunerações brutas e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas positivas em junho.

No caso do emprego, a subida foi de 3,6% (tinha sido 3,7% em maio), nas remunerações brutas o acréscimo foi 5,5% (4,7% em maio) e nas horas trabalhadas o aumento foi de 4% (3,4% em maio).

As áreas que mais contribuíram para a variação do índice agregado do volume de negócios foram o comércio por grosso (contribuição de 2,3 pontos percentuais), a reparação de veículos automóveis e motociclos e a de transportes e armazenagem (1,5 pontos percentuais) e variações homólogas de 4% e 10,5%, respetivamente (5,8% e 9,9% em maio).

No alojamento, restauração e similares o aumento foi o mais intenso em junho (13,5%) e a maior aceleração face ao mês anterior (2,2 pontos percentuais).