Bolsas. Ásia aprofunda quedas. Europa abre no vermelho

Bolsas de Hong Kong, Seul, Xangai e Shenzhen fecharam esta sexta-feira com perdas acima de 1,5%. Europa prossegue trajetória de queda pela quarta sessão consecutiva. Lisboa segue tendência europeia

Os mercados financeiros continuam esta sexta-feira a sofrer o 'choque' provocado pela escalada da retórica de guerra no Pacífico entre Washington e Pyongyang.

A sessão na Ásia Pacífico terminou no vermelho, com quedas superiores às do dia anterior. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,9%, o índice KOSPI de Seul recuou 1,7% e os índices das duas bolsas chinesas, de Xangai e de Shenzhen, desceram 1,6%. O feriado no Japão manteve a bolsa de Tóquio encerrada.

A Europa abriu esta sexta-feira em terreno negativo, depois de ter perdido perto de 1% no dia anterior. A liderarem as quedas os índices ATX de Viena, a cair mais de 1%, e FTSE 100 de Londres, a perder perto de 1%.

Em Lisboa, o PSI 20 segue a tendência negativa europeia, registando uma queda de 0,7%.

A China tomou ontem uma posição oficiosa através de um editorial do jornal 'Global Times', que pertence ao grupo de media do 'Diário do Povo', o órgão do Partido Comunista da China. Em caso de ataque da Coreia do Norte a território norte-americano, e de resposta dos Estados Unidos, Pequim mantém-se neutral. No caso de um ataque preventivo dos EUA e da Coreia do Sul a Pyongyang, a China envolver-se-á na guerra, impedindo os objetivos de Washington e Seul de alterar o status quo na Península coreana.

O editorial alertou as duas partes para o risco de "erros de cálculo" nestes ambientes de escalada da retórica de guerra entre uma superpotência e um país desafiador com capacidade nuclear.