LNEC e meteorologistas chamados para reunião sobre ventos no aeroporto da Madeira

As condições meteorológicas que se fazem sentir nas aterragens e descolagens de aviões no aeroporto internacional da Madeira vão ser objeto de um estudo que será realizado "durante um período longo", referiu ao Expresso uma fonte da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), explicando que o seu objetivo será atestar o tipo de turbulência que os ventos fortes provocam devido à orografia da ilha na zona da pista do aeroporto. O fundamental, diz a fonte, é garantir as condições de segurança aos aviões que operam o aeroporto do Funchal.

A ANAC adiantou que esta manhã se realiza uma reunião técnica, que estava agendada, para "revisitar" as situações de turbulência que se fazem sentir no aeroporto. Além da ANAC, participam nesta reunião elementos da ANA - Aeroportos de Portugal, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA).

Este trabalho técnico "já estava agendado, porque havia intenção de ter informações precisas sobre o tipo de turbulência que se faz sentir quando os ventos são mais fortes em determinados quadrantes, e que devido à orografia da ilha provocam turbulência que dificulta as aterragens e descolagens na pista do Aeroporto Cristiano Ronaldo", explica a fonte da ANAC.

Este tipo de estudo técnico é muito detalhado e demora tempo. Só depois de ter o relatório final do estudo é que a ANAC poderá tomar posição sobre o tipo de limitações que a pista da Madeira impõe às aterragens e descolagens de aviões.