Bolsas fecham no vermelho dois dias consecutivos

Escalada de retórica de guerra entre Washington e Pyongyang já provocou uma perda acumulada de 0,5% no conjunto das bolsas mundiais nos dias 8 e 9 de agosto. Praças da zona euro lideram as descidas, com um recuo de quase 1,5%. Esta quinta-feira, a Ásia abriu ‘mista’

O índice mundial MSCI fechou no vermelho dias 8 e 9 de agosto. Registou uma perda acumulada de 0,52%, tendo caído 0,19% e 0,33% respetivamente na terça e na quarta-feira.

As praças da zona euro estão a liderar as descidas. O índice MSCI respetivo recuou 0,26% na terça-feira e 1,19% na quarta-feira. Ontem todas as bolsas europeias fecharam no vermelho, com exceção de Copenhaga e Atenas. As maiores quedas na quarta-feira registaram-se nas bolsas de Zurique, Paris e Moscovo, com perdas acima de 1,3%. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,5%.

Por ironia das efemérides, as bolsas mundiais registaram perdas na quarta-feira, 9 de agosto, aniversário dos 10 anos dos primeiros sinais de vulto do inicio da grande crise financeira que marcaria o novo século. As más notícias vieram, então, de Paris.

A atual escalada da retórica de guerra entre Washington e Pyongyang está a provocar uma subida do índice de pânico financeiro e a gerar recuos nas bolsas nos vários continentes. O temor é que a guerra de ameaças verbais possa provocar algum “erro de cálculo” nos movimentos preventivos, ou preemptivos, de ambas as partes.

Os grupos dos mercados emergentes e de fronteira (economias em desenvolvimento que ainda não graduaram para emergentes) passaram de ganhos na terça-feira para perdas no dia seguinte nos seus índices MSCI. A região da Ásia Pacífico manteve-se neutra no dia 8, mas o índice MSCI respetivo caiu 0,49% no dia 9.

Esta quinta-feira abriu ‘mista’ com a bolsa de Seul no vermelho há três sessões, e Taipé, Tóquio, Sydney e Xangai em terreno positivo, as praças da Ásia Pacífico que já iniciaram a negociação. No caso da bolsa nipónica interrompe hoje uma queda acumulada de 1,45% em três sessões consecutivas esta semana.

Nova Iorque conseguiu travar na quarta-feira os estragos. O índice MSCI para os Estados Unidos fechou ligeiramente abaixo da linha de água, com uma perda de 0,06% a 9 de agosto, depois de um recuo de 0,25% no dia anterior. O índice Dow Jones 30 caiu na quarta-feira 0,18%, mas o índice S&P 500 só recuou 0,04%. O Nasdaq, a bolsa das tecnológicas, perdeu 0,28% naquela sessão.

O índice de volatilidade bolsista – que mede o pânico financeiro – subiu na quarta-feira 17% na zona euro e 5% em Wall Street. Conhecido pela sigla VIX, o índice subiu ontem para 15,02 na zona euro e para 11,54 em Nova Iorque. São níveis ainda claramente abaixo dos máximos do ano de 25 na zona euro e 16 nos EUA registados em abril.