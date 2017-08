“Autoridade para as Condições do Trabalho não tem poderes para resolver problemas dos trabalhadores na PT”

Até sexta-feira 18 de agosto, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que tem em curso uma inspeção aprofundada na PT, depois da queixa de casos de assédio moral, espera ter um relatório sobre a situação laboral na empresa, e em particular sobre o contrato usado para a transferência de 155 trabalhadores para empresas externas ao antigo operador histórico de telecomunicações.

A informação foi dada esta quarta-feira aos sindicatos na sequência de um reunião com a ACT. Os sindicatos perceberam porém que a ACT não tem qualquer poder ou autoridade para intervir caso se esteja perante uma lacuna da lei, como admitem estar a acontecer.

A questão tem a ver com a lei da transmissão de estabelecimento. É que quando, em 2003, o Governo, de coligação PSD/CDS, transpôs a diretiva europeia para a legislação portuguesa, não ficou regulamentado o direito de oposição dos trabalhadores (a mudar de empresa).

“O Governo deu a entender que a chave para a resolução dos problemas dos trabalhadores e de eventuais ilegalidades relativas à transmissibilidade para outras empresas estava nas mãos da ACT. Percebemos hoje que há aqui uma contradição. A ACT faz um relatório, aponta os problemas e pode levantar autos (no caso de ficar provado assédio moral, por exemplo), mas não tem poder jurídico nem legislativo, ou seja, não pode resolver ilegalidades que existam na lei”, afirmou Jorge Félix, presidente do sindicato dos trabalhadores da PT, já depois da reunião com a ACT. “O que o Governo fez foi chutar o problema para a frente”, porque “a ACT não tem poderes para resolver problemas dos trabalhadores na PT”, sublinha. “A questão tem de ser resolvida pela via política, como sugeriu inclusive o Provedor de Justiça”.

Condições e regalias cessam ao fim de um ano

Os sindicatos querem que a PT, agora controlada pela Altice, inclua nos contratos de transmissão de estabelecimento uma cláusula que, em situações de despedimento não imputável aos trabalhadores, permita que estes regressem ao grupo. Mas a operadora tem recusado. Os trabalhadores que estão a ser transferidos para empresas externas à PT perdem ao fim de um ano as condições e as regalias que tinham no grupo.

“A Altice, que quando comprou a PT prometeu aos sindicatos que não iria alterar os contratos, que iria dialogar e nada fazer sem nos consultar, está a desrespeitar a lei”, defende Jorge Félix.

Os sindicatos não vão abdicar de recorrer aos tribunais, mas queriam que o Governo interviesse antes disso, nomeadamente mexendo na lei da transmissão de trabalhadores.

Esta quinta-feira vão estar numa manifestação à porta do Conselho de Ministros, para sensibilizar o Governo e pedir-lhe que intervenha, obrigando a reversão da transferência dos trabalhadores e alterando a lei. Até porque, sublinha Jorge Félix, o próprio presidente do conselho de administração da PT, Paulo Neves, admitiu que o uso da figura da transmissão de estabelecimento é para continuar, em nome da “agilização da empresa”.

Os sindicatos questionam ainda a forma como estão a ser tratados os trabalhadores na PT pós-Altice, onde há numerosas queixas de assédio moral e é questionado o facto de haver trabalhadores sem funções durante longos meses. Jorge Félix explicou que a ACT admite que no decorrer da inspeção que está a fazer já encontrou situações laborais que ainda não tinha visto em empresas com a dimensão e importância da PT.

26 já rescindiram

Vinte e seis dos 155 trabalhadores da PT que no último mês foram transferidos para empresas externas, como a WinProvit, a Visabeira e a Altice Technical Services, já rescindiram o contrato, adiantou Jorge Félix. São 18% dos trabalhadores já transferidos.

Entretanto, a ACT já pediu à PT Portugal para que lhe dê acesso ao contrato de prestação de serviço que mantém com as empresas para onde foram transferidos os trabalhadores, para que se perceba se se está perante uma verdadeira transmissão de estabelecimento.