Em Paris, há 10 anos, nascia a primeira grande crise do novo século

A 9 de agosto de 2007, o mundo financeiro sofreu um choque. O maior banco francês anunciou que suspendia temporariamente três fundos de investimento associados ao subprime norte-americano. Começava, assim, a terceira maior crise do capitalismo, mas, então, ainda, ninguém adivinhava

Pascal Le Segretain / Getty Images

Há dez anos, o maior banco francês, o BNP Paribas, informava os mercados financeiros que suspendia temporariamente três fundos de investimento. Batizados de Parvest Dynamics ABS, ABS Euribor e ABS Eonia, e dirigidos aos investidores institucionais, tinham um problema grave: mais de um terço das suas posições utilizava como colateral dívida hipotecária norte-americana de baixa qualidade. O banco apontou o dedo a “uma evaporação completa da liquidez”.

Desde 27 de julho de 2007, os três fundos tinham perdido 23% do seu valor e o banco francês viu-se obrigado a 9 de agosto, uma quinta-feira, a revelar publicamente que não conseguia calcular o valor líquido desses títulos, pois não havia preço de referência devido à turbulência que se registava nos Estados Unidos no mercado do subprime, uma palavra tóxica que entrara no léxico do dia-a-dia. Os títulos tinham-se tornado invendáveis.

O anúncio em Paris foi uma surpresa tanto mais que Baudouin Prot, o presidente do banco, tinha garantido oito dias antes que a liquidez daqueles produtos estava “totalmente assegurada”.

BCE e FED injetam €140 mil milhões

As intervenções que se seguiram nessa quinta-feira por parte dos dois principais bancos centrais do mundo assustaram ainda mais os investidores. Sinalizaram que o problema era grave. Em retrospetiva, revelavam que despontara um problema sistémico, apesar da desdramatização que logo foi feita.

Como resposta “às tensões no mercado monetário”, o Banco Central Europeu (BCE) realizou um leilão “rápido” em que disponibilizou a 49 bancos da zona euro €94,8 mil milhões para acudir à situação, mais €26 mil milhões do que injetara a 12 de setembro de 2001, depois dos atentados terroristas contras as Torres Gémeas em Nova Iorque, para responder ao pânico que, então, se gerara.

Do outro lado do Atlântico, umas horas mais tarde, a Reserva Federal norte-americana (FED) colocou à disposição do sistema financeiro 24 mil milhões de dólares (cerca de €17,5 mil milhões no câmbio da altura), o maior volume desde dois meses antes. E, no dia seguinte, reforçaria com mais 38 mil milhões de dólares (cerca de €28 mil milhões). No conjunto daqueles dois dias, a FED injetou menos dos que os 69 mil milhões de dólares (€75,5 mil milhões ao câmbio da altura) na resposta imediata ao 11 de setembro.

Em suma, os dois principais bancos centrais do mundo injetaram mais de €140 mil milhões.

Nova Iorque e São Paulo lideraram quedas bolsistas

Os mercados financeiros fecharam naquela quinta-feira de agosto no vermelho, com exceção das praças da Ásia Pacífico que haviam encerrado antes da abertura das bolsas na Europa e do anuncio feito em Paris pelo BNP Paribas.

A bolsa de Xangai fechou com ganhos de quase 2% e o índice Nikkei 225 na bolsa de Tóquio avançou 0,83%. Mas, na Europa, começou a tempestade. Quedas superiores a 2% registaram-se para os índices AEX de Amesterdão, CAC 40 de Paris e DAX de Frankfurt. O PSI 20, da bolsa de Lisboa, abriu a ganhar 0,2% e acabou por cair 1% durante a sessão.

As perdas mais elevadas do dia registaram-se em Nova Iorque e em São Paulo. O índice Ibovespa brasileiro perdeu 3,28%. Em Wall Street, o Dow Jones 30 caiu 2,83%, a maior queda desde março de 2003, e o S&P 500 recuou 2,96%.

No dia seguinte, o contágio chegou à Ásia Pacífico, com o Nikkei 225, em Tóquio, a cair 2,37%, e o Hang Seng, de Hong Kong, a perder 2,88%. Xangai perdeu apenas 0,1%. A tempestade prosseguiu na Europa. A 10 de agosto, foi a vez do FTSE 100, de Londres, ter liderado as quedas, com um recuo de 3,71%. Em Paris, o CAC 40 perdeu 3,13% e, em Amesterdão, o AEX caiu 3,05%. Em Lisboa, o PSI 20 aprofundava a queda, fechando a perder 2,5%. Nova Iorque conseguiu travar a onda de perdas: o S&P 500 fechou ligeiramente acima da linha de água e o Dow Jones registou uma quebra de apenas 0,23%. O Nasdaq, o índice das tecnológicas norte-americanas, perdeu 2,6% no conjunto dos dois dias.

Ninguém poderia saber o que se seguiria

Estes primeiros sinais agravar-se-iam, depois, no Reino Unido, em setembro, com a crise do banco Northern Rock. Mas a maioria dos analistas não adivinhava que havia começado a terceira maior crise do capitalismo, depois da mais longa de 1873 a 1896 e 78 anos após a mais dramática de 1929 a 1939, que ficou conhecida por Grande Depressão.

O Expresso iniciou, na sua edição impressa de sábado passado, uma série de artigos para assinalar esta efeméride que se estenderá por mais três edições. No início da série, publicou-se uma entrevista com Kenneth Rogoff, professor na Universidade de Harvard e coautor de um dos mais importantes livros sobre crises do capitalismo. Para o académico norte-americano “ninguém poderia saber, com certeza, o que se seguiria” a estes primeiros sinais em agosto de 2007. “O início completo da crise financeira só começou, de facto, com a falência do Lehman Brothers em setembro de 2008. Antes disso, poderíamos apenas falar de um alto risco de crise”, sublinhou Rogoff na entrevista.