PSI-20 abre semana em alta

Telecomunicações penalizam a Bolsa, mas a praça portuguesa segue em linha com a Europa

A Bolsa de Lisboa abriu em alta esta segunda-feira, em linha com a principais praças europeias, e o índice PSI20 segue a ganhar 0,08%, nos 5249,29 pontos.

Um dos motores do principal indicador da praça portuguesa é a EDP, que não conseguiu comprar mais do que 5% da EDP Renováveis na OPA da semana passada (o objetivo era 22,47%), e já anunciou que não avançará, para já, com o processo de fusão da subsidiária. Esta manhã, a EDP segue a ganhar 0,25% e a EDPR 0,16%.

As telecomunicações estiveram em baixa nos primeiros minutos da sessão, mas a NOS segue a ganhar 0,04% e a Pharol sobe 0,30%. Em alta, também está o BCP (0,42%).

Em sentindo contrário, a Corticeira Amorim perde 0,69%.