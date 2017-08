Olha a bolinha de Berlim digital!

Diogo conhece a praia de Carcavelos, em Cascais, de lés a lés. Já a percorreu, repetidas vezes, de uma ponta a outra. Às vezes chega “a caminhar 15 ou 20 quilómetros” por dia com um único objetivo: vender bolas de Berlim. É que a tarefa de encontrar clientes na praia não é fácil, já que é preciso que estes, entre momentos de descanso e mergulhos no mar, estejam atentos à passagem do vendedor ambulante e o chamem. Mas Diogo Faria não é um vendedor tradicional.

Não grita “Olha a bolinha fresquinha!”, para atrair a atenção sobre si, porque a farda que utiliza ao serviço da empresa Bolos da Linha já serve esse propósito: vestido com t-shirt e calções de banho vermelhos, leva aos ombros uma espécie de mochila de onde sai uma bandeira que o identifica e que suporta a caixa onde leva as ‘bolinhas’. Além disso, chegam-lhe ainda pedidos digitais, de clientes que estão noutras zonas da praia.

A meio do trajeto recebe uma notificação no smartphone: no paredão da praia, ao lado do Windsurf Café, Rita acede ao perfil de Diogo, sincronizado com o seu Facebook, e pede uma bola de Berlim com creme. O ecrã mostra ao vendedor várias opções de resposta: “a caminho”, “estou longe”, “alertar cliente — não o encontro”, entre outras. Diogo avisa Rita que está a caminho e, quando se aproxima do destino, envia-lhe uma notificação. Entrega a bola, recebe o dinheiro e a transação está concluída.

O pedido online partiu da dona da Bolos da Linha, Rita Fragoso Lopes, para ilustrar ao Expresso o funcionamento da aplicação Bolinhas. Durante aquela manhã nenhuma outra pessoa fez o seu pedido através da app, embora o rapaz contabilize, em média, cinco ou seis pedidos diários neste primeiro mês.

Novos mercados, clientes e vendedores

A vontade de comer uma ‘bolinha’ na praia e a ausência de um vendedor por perto deram o mote para esta aplicação. A ideia surgiu há quatro anos, quando Ignácio Correia estava na praia com o irmão. “Todos os anos dizíamos que íamos criar a app, mas como era apenas uma brincadeira, nunca o fizemos”, conta. Acabaria por ver a luz do dia este ano, quando a empresa de software Algardata, fundada pelo seu pai, recebeu dois estagiários. Líder do departamento de Inovação e Desenvolvimento, o argentino de 31 anos lançou-lhes o desafio de criarem a app ao estilo da Uber. Concretizaram-na em dois meses e Ignácio, depois de perceber que teria adesão, decidiu lançá-la a 2 de julho.

Com mais de 9300 downloads (dos quais 6470 são clientes ativos) e 340 vendedores registados, a Bolinhas facilitou, em apenas um mês, a venda de cerca de três mil bolas de Berlim, num total de cerca de €4500. Algarve, Porto e Grande Lisboa são as zonas com maior incidência de clientes e vendedores e, sem grande esforço, a app — que já alastrou a todo o país — chegou também a outros pontos do mundo. “Em Londres temos 29 utilizadores e 2 vendedores, em Paris 27 clientes e 3 vendedores, na Suíça 44 utilizadores e 2 vendedores”, exemplifica. O objetivo é entrar em força em novos mercados até ao final do ano, abrindo a época balnear no Brasil e na Argentina, e chegar aos 25 mil utilizadores e 10 mil vendedores.

Das ‘bolinhas’ à restauração

A residir no Algarve desde os quatro anos, Ignácio Correia quer posicionar a aplicação como uma plataforma de entregas — uma espécie de Uber das bolas de Berlim e da restauração. Tal como no caso da prestadora de serviços de transporte, um cliente pode fazer o seu pedido localizando o vendedor mais próximo num mapa com geolocalização e, se este responder, seguir o trajeto por ele percorrido até ao local de entrega. “A aplicação é composta por duas apps, uma para o vendedor e outra para o cliente”, explica.

Para já, as vendas de bolas de Berlim, outros bolos, fruta e bebidas são apenas possíveis na praia, mas o objetivo é criar uma plataforma de serviços de entregas em tempo real para toda a restauração — pizzarias, pastelarias, sushis, discotecas, entre outros — e, tal como na Uber, permitir pagar através da plataforma e avaliar vendedores e consumidores. Mas a empresa não quer adotar as tarifas dinâmicas (calculadas em função dos dados sobre a oferta e procura, em tempo real), fugindo daquilo que considera ser “arrogância da Uber” na definição dos preços. À lista de atualizações que a Algardata está a desenvolver, e que deverão ser lançadas em meados de agosto ou início de setembro, os vendedores ambulantes acrescentam outra recomendação: criar a possibilidade de alterar o estado de cada utilizador de online (conectado) para offline (não conectado). Isto porque, como alerta Rita, da Bolos da Linha, “alguns vendedores já receberam notificações à meia-noite ou às 4 horas da manhã.”