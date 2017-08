Como os gigantes recrutam os melhores

Qual é a percentagem de candidatos que consegue ficar na Google após uma primeira entrevista de trabalho? Por que razão a gigante tecnológica prefere não recorrer a agências de recursos humanos? E quanto gasta por ano nestes processos? “Não respondemos a esse tipo de questões”, declara ao Expresso Virginia Wassmann, gestora de comunidades da empresa que tem sido consecutivamente considerada um dos lugares mais desejados para trabalhar, no mundo e em Portugal. O segredo é a alma do negócio, mas no tempo que a própria Google ajudou a inventar — o do digital — é difícil manter esta máxima intacta. São cada vez mais as pistas sobre a forma como a organização consegue captar os melhores.

Agulhas num palheiro de 2,5 milhões

A detentora do motor de busca mais utilizado do planeta emprega mais de 60 mil pessoas e recebe acima de 2,5 milhões de candidaturas por ano. Com cada profissional que seja entrevistado presencialmente, poderão ser gastos €500 (o que inclui voos, dormida num hotel de quatro estrelas e alimentação), de acordo com a experiência de Inês Pereira, especialista em marketing e ex-candidata a uma vaga na Google. Imaginando que ocorrem em Dublin 5 mil entrevistas por ano, a região europeia gastaria €2,5 milhões a avaliar candidatos. Ao lado monetário somam-se milhões de minutos investidos por parte das comissões de recursos humanos e o estudo constante sobre como melhorar os processos de seleção (não é por acaso que a Google está a tentar afinar a técnica da procura, através do seu motor de busca, para entrar neste mercado, que movimentará mais de 200 mil milhões de dólares em todo o mundo).

É aqui que muitos colaboradores ambicionam trabalhar, um sonho em grande parte alimentado pelo trabalho de comunicação da empresa, em que se expõem salas sofisticadas ou paredes de escalada nos ambientes de trabalho. Inês Pereira não dominava na perfeição os conhecimentos requeridos no anúncio para integrar a Google, mas sabia que “valorizam muito experiências de 360 graus, pessoas que tenham passado por diferentes funções e empresas”, relata ao Expresso.

“As entrevistas são muito inteligentes. Querem avaliar o grau de motivação, a capacidade de organização, de resolver problemas, de comunicar e de trabalhar por objetivos”, concretiza. A técnica é o outro lado, avaliado pela agilidade com que os candidatos respondem a potenciais situações práticas. Neste caso, o candidato tem de mostrar que domina o ‘produto’, nunca esquecendo o dom da argumentação.

Quando o vice-presidente sénior de recursos humanos da Google, Laszlo Bock, escreveu o livro “Work Rules!”, em 2015, deixou bem claro que uma boa regra para o recrutamento era procurar apenas profissionais que sejam melhores que o próprio recrutador.

Mas um dos segredos do recrutamento eficaz — tanto para a Google como, por exemplo, para a Apple (outro local de trabalho muito cobiçado) — envolve a perícia em avaliar a criatividade dos candidatos. Não é necessário ser formado em informática para assumir uma posição de engenharia de software na Google. E a Apple acaba de contratar dois produtores televisivos de topo da Sony. Como escreveu Carmine Gallo na revista “Forbes”, “quem entrar numa loja da Apple encontra antigos professores, engenheiros, músicos, artistas (...). O que não se encontra é muitas pessoas com experiência no retalho”.

O exemplo da Sonae

Para quem pretende fazer carreira na gestão e negócios, o Grupo Sonae é uma das organizações mais procuradas pelos portugueses. O maior empregador privado nacional também não divulga quanto gasta por ano em questões de seleção e recrutamento, mas assume que o processo é cada vez mais exigente.

“As fontes de recrutamento têm vindo a diversificar-se ao longo da última década, acompanhando a complexificação e a globalização do mercado de trabalho e tirando partido da era do digital”, refere Maria Antónia Cadilhe, diretora de gestão e desenvolvimento de talento da Sonae. Ao mesmo tempo que isso permite chegar a “um número muito maior e mais diverso de candidatos e perfis”, complexifica a tarefa de seleção. Como solucionar o problema? Trabalhando “de forma diferenciada a proposta de valor enquanto empregadores, de modo a atrair os profissionais com mais potencial”, explica.

Por outro lado, o grupo tem apostado em parcerias com escolas e universidades, através de estágios e programas de orientação vocacional. O Programa Contacto tem lidado, nos últimos 31 anos, com milhares de candidatos, o que permite à Sonae retratar os interesses e expectativas dos jovens de hoje. Na edição deste ano, o programa procurou “jovens que questionam a forma como as coisas estão feitas, que constroem e utilizam uma learning network [rede de aprendizagem] para mudar o seu rumo e o daqueles que os rodeiam”. Ainda assim, Maria Antónia Cadilhe frisa que a política de recrutamento da Sonae “tem como clara prioridade a identificação interna de candidatos”. O talento, na verdadeira aceção da palavra, consegue-se, assim, pela formação e desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores.