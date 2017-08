China aperta o cerco aos grupos privados

A pressão das autoridades chinesas sobre os grupos privados com investimentos no exterior continua a subir de tom, e fá-lo com visibilidade mediática. No último dia de julho, o mundo financeiro internacional foi surpreendido com a notícia de que o Governo chinês tinha pedido à Anbang para vender os ativos no exterior — um deles é o emblemático Waldorf-Astoria. Tinha sido também a compra do famoso hotel nova-iorquino, em 2014, por uns astronómicos 1,9 mil milhões de dólares (€1,6 mil milhões), a colocar a Anbang, e o seu líder, o multimilionário Wu Xiaohui, — aparentemente detido desde junho — no mapa dos negócios mundiais.

O grupo segurador tem declinado comentar a notícia da Bloomberg, mas fez saber através da rede social WeChat que a “Anbang não tinha planos para vender ativos no exterior”. Assegurou simultaneamente que “os vários negócios e operações estavam a decorrer com normalidade e que a companhia tinha dinheiro e solvência suficiente” para prosseguir com os seus compromissos. A vigilância sobre a Anbang não é de hoje, houve em 2016 uma investigação às regras de controlo de branqueamento de capital do grupo, que ficou temporariamente impedido de colocar novos produtos do ramo vida no mercado.

A Anbang — um dos candidatos à primeira tentativa de venda do Novo Banco, em 2015 — é um dos quatro grupos privados a que as autoridades chinesas decidiram apertar a vigilância à carteira de crédito, tendo já começado inclusive com proibições explícitas a novos empréstimos. O argumento do Governo de Xi Jinping é o elevado volume de investimento no exterior, com recurso a crédito. Temem que o frenesim destes investidores, intensificado nos últimos cinco anos, possa colocar em risco o sistema financeiro chinês. As aquisições da Anbang (dentro e fora de portas) ascendem a 20 mil milhões de dólares (€16,8 mil milhões) — desde 2014 a participação em empresas chinesas cotadas vale 115 mil milhões de dólares (€96,8 mil milhões).

Ambicioso e conhecido por ter casado com uma neta de Deng Xiaoping, o pai da nova China, Wu Xiaohui está ao que tudo indica detido desde junho, por razões que se desconhecem. Há notícias que dizem que está apenas impedido de sair de território chinês. Não é a primeira vez, e muito provavelmente não será a última que um notável empresário chinês é detido. Sempre por razões desconhecidas. Uns aparecem mais tarde, outros não.

A luta contra a corrupção é um dos temas na agenda de Xi Jinping. O mediático Presidente chinês tem sido apontado como alguém que exerce culto da personalidade e parece não apreciar empresários com demasiada visibilidade e protagonismo no exterior. “Os homens de negócios têm de assegurar que são low profile e que têm sempre de dar atenção, primeiro, ao Partido Comunista”, afirma Shaun Rein, fundador do China Market Research Group. “Às vezes, quando as pessoas enriquecem, esquecem-se de quem é que manda”, acrescenta Rein. Apesar de a China seguir cada vez mais a cartilha do capitalismo, e estar a disputar com os EUA a liderança da economia mundial, há muita coisa que ainda não mudou, e o poder do Partido Comunista Chinês é uma delas. A aproximação do 19º Congresso do PCC, a realizar em outubro, faz com que a pressão aumente e a vigilância aperte.

Embriaguez de crédito acabou?

Têm sido vários os alertas vermelhos que o Governo chinês tem enviado sobre os investimentos privados no exterior. Há mais de um ano que as rédeas do crédito para a internacionalização foram puxadas, havia exageros que Xi Jinping queria travar. A fuga de capitais é para acabar. É na verdade uma reviravolta. Há uma década, a ordem era para internacionalizar e criar multinacionais.

O último aviso, já acima referido, chegou via “Financial Times”. Soube-se a 23 de junho que o banco central chinês tinha pedido aos bancos informações sobre os empréstimos concedidos à Anbang, ao Dalila Wanda Group, à Xheijang Rossoneri, à Fosun e à HNA, os últimos dois bem conhecidos em Portugal. Lisboa tem de ficar atenta.

A Fosun é o maior acionista do BCP (25%) e da REN (5,3%), dona da Fidelidade e da Luz Saúde, e também uma grande investidora em imobiliário em Lisboa. Foi a primeira vez que se apontavam nomes de forma clara. A HNA é acionista da TAP — através do consórcio Atlantic Gateway, e da companhia brasileira Azul — e foi notícia nas últimas semanas por ter inaugurado um voo direto Lisboa-Pequim, através da Beijing Capital Airlines.

Já a Xheijang Rossoneri faz parte do grupo que detém o clube italiano de futebol AC Milan. O Wanda Group ganhou visibilidade com um investimento de 3,5 mil milhões de dólares (€29,5 mil milhões) na compra do estúdio de Hollywood Legendary Entertainment.

Portugal será afetado

Uma coisa é certa, a expansão dos grandes conglomerado chineses no exterior vai desacelerar, pelo menos por agora. Aliás, isso já está a acontecer. O investimento chinês no exterior registou uma queda homóloga de 56% na primeira metade de 2017. Fontes conhecedoras do mercado chinês não hesitam em dizer que esta investida terá consequências para o investimento da Fosun e até da HNA em Portugal, embora este seja bastante mais reduzido. É que o primeiro grande efeito desta medida é limitar o financiamento dos grupos. E todos eles crescem assentes em dívida.

Se nos privados haverá aperto, não se espera contudo grandes mudanças no investimento das empresas públicas. Não se antevê por isso alterações de estratégia em relação à EDP e à REN, ambas controlas por empresas estatais, a primeira pela China Three Gorges e a segunda pela State Grid. As empresas portuguesas detidas por estes grupos têm mantido o silêncio relativamente ao tema, mas o Expresso sabe que estão a segui-lo com atenção e alguma preocupação.

A China foi um dos principais investidores nos últimos anos, passando a controlar sectores estratégicos. Desde 2011 o investimento chinês em Portugal ultrapassou €12 mil milhões.