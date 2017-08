Portugueses, sós e bem acompanhados

O pódio das agências de publicidade em Portugal tinha, em junho (últimos dados disponíveis), uma agência 100% nacional na terceira posição. Trata-se da Partners, que em 2003 foi a primeira empresa desta área a dar início à tendência de criação de agências formadas por criativos premiados e vindos de multinacionais e cujo exemplo mais recente é a The Swan Code.

Na tabela da Mediamonitor das agências de publicidade cujos clientes mais investem em compra de espaço publicitário em meios de comunicação (exceto no digital), a Partners desce para quarto lugar quando o que está em causa é o período acumulado de janeiro a junho, mas ainda assim continua a ser a agência 100% nacional mais bem posicionada. A longa distância desta agência, fundada por Susana Sequeira, Lourenço Thomaz, Tomás Froes e Pedro Megre, estão a BAR-Bomtempo Anahory e Ralha, a Nossa e a O Escritório, projetos também 100% nacionais lançados por publicitários premiados e vindos de multinacionais.

Nicolas Grassi, fundador da The Swan Code, é o mais recente publicitário com um percurso sólido e premiado a aumentar o número de agências com este perfil, neste caso com um formato unipessoal. A simbologia do cisne (associada à transformação) dá o nome ao projeto, que se dedica exclusivamente ao pensamento criativo, planeando e criando ao mesmo tempo. Na prática, a ideia e a estratégia, que a The Swan Code define, são depois materializadas por outras agências ou produtoras.

Em paralelo, a empresa tem uma área dedicada à formação, com workshops de pensamento criativo. A funcionar desde janeiro, a The Swan Code já tem uma irmã. A Swan Sister posiciona-se como um estúdio de fotografia e artes visuais, que pode trabalhar para ou em conjunto com a irmã mais velha, ou operar no mercado de forma autónoma. Trabalhar com clientes com os mesmos valores e com pessoas com quem quer são as liberdades que conquistou ao ter a própria agência. “Não sinto que tenha perdido alguma coisa. Hoje em dia ganho muito mais e, apesar de ter mais pressão, isso dá pica e enraiza”, defende o publicitário.

Na Nossa, Nuno Cardoso e Duarte Durão também não sentem que perderam algo que tenha deixado saudades. Autonomia e realização pessoal são aspetos que compensam a perda da segurança financeira e do volume de negócios garantido por alinhamentos internacionais de marcas, que as grandes agências têm por trás. “Todos os clientes têm de ser conquistados localmente, temos de ter o nosso próprio plano de segurança financeira caso alguma coisa corra mal”, sustenta Duarte Durão. Criada em 2008, a Nossa até beneficiou da crise. “Ajudou-nos, pois tínhamos uma estrutura leve, ágil e competente e com custos mais baixos”, argumenta.

Para Nuno Cardoso, uma agência própria significa passar da preocupação com o trabalho criativo para se preocupar com tudo. “Com os clientes, com os colaboradores, com os pagamentos, com o planeamento, com o hardware, com o software. Apesar de tudo continuo a preocupar-me mais com as ideias, felizmente”, refere.

A crise foi crescendo e ganhando dimensão, bem como os publicitários que se foram autonomizando, como Tiago Viegas que saiu da Brandia para criar a The Hotel, em 2013, ou José Godinho Marques em 2014 com a Human, ou, um ano depois, Pedro Pires, ex-diretor criativo da Ivity, que se juntou a Alexandre Farto (mais conhecido como Vhils), para pôr as artes e as marcas ao serviço umas das outras.

A Human também é uma dupla (ver caixa) com posicionamento semelhante ao da The Swan Code, em que a implementação das ideias é subcontratada. “Isso permite-me sempre ir buscar a melhor equipa para resolver o briefing porque não tenho de trabalhar com duplas fixas e residentes”, argumenta o ex-diretor criativo da McCann.

Apesar de se mostrar satisfeito com o facto de ser dono do seu destino, José Godinho Marques sente que algumas marcas acham que a Human não tem estrutura para garantir um bom serviço. “É um perfeito engano. O mercado foi obrigado a emagrecer e hoje existem freelancers de elevadíssima qualidade, o que me garante poder criar uma estrutura para atender qualquer projeto”, garante.